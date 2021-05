Rostock

Am Sonntag ist Muttertag – die perfekte Gelegenheit, unseren Mamas mit einer kleinen Aufmerksamkeit zu zeigen, wie lieb wir sie haben. Viele lassen dafür Blumen sprechen und verschenken einen Strauß. Dumm nur, wenn man verschwitzt hat, genau den zu besorgen. Ein Tankstellen-Notkauf in letzter Minute muss trotzdem nicht sein, denn in Rostock öffnen einige Floristen auch am Sonntag ihre Geschäfte.

Im Blumenladen Altstadtröschen (Gutenbergstraße 36/37) zum Beispiel können Rosen oder Frühblüher auch auf den letzten Drücker noch besorgt werden: Das Geschäft ist an diesem Sonntag von 9.30 bis 11.30 Uhr geöffnet.

Auch am Neuen Friedhof blüht Kunden an diesem Sonntag was: Der Blumenpavillon (Satower Straße 133) ist von 9.30 bis 11.30 Uhr geöffnet.

Für Langschläfer und Frühaufsteher auf Geschenksuche ist Rostocks Hauptbahnhof eine gute Adresse: Das dortige Blumenparadies hat von 6 bis 20 Uhr geöffnet.

Blumenläden bieten oft auch Deko-Artikel

In der Innenstadt kann man ebenfalls spontan einen Strauß bekommen: Blume 99 (Breite Straße 14) ist von 9 bis 15 Uhr offen.

Blumen Robér in der Kröpeliner-Tor-Vorstadt (Doberaner Straße 16) will am Muttertag von 9 bis 13 Uhr öffnen. Auch in der Filiale im Rostocker Hof sollen Geschenkesucher in dieser Zeit blühende Bouquets und Co. bekommen können.

Extra-Tipp: Die meisten Blumenläden bieten neben Schnittblumen und Topfpflanzen noch viel mehr, das sich als Muttertagsgeschenk eignet: Vasen, Grußkarten oder Deko-Artikel zum Beispiel.

Handgeschöpfte Schokolade, Weine oder Salz

Im Stadthafen bekommen am Sonntag auch jene passende Präsente, die ihre Mama mit Leckereien verwöhnen möchten: Im „Angelokt“, dem Laden von Angela Holz, gibt es neben Blumen und maritimen Deko-Stücken auch handgeschöpfte Schokoladen, Weine und Salze. Geöffnet ist am Muttertag von 10 bis 12 Uhr.

Eine weitere schöne Aufmerksamkeit ist ein liebevoll zubereitetes Frühstück – für den gelungenen Start in den Muttertag: Knackfrische Brötchen, Croissants oder Brote bieten viele Rostocker Bäcker auch sonntags an. Bei der Gelegenheit lässt sich auch gleich Kuchen oder Torte für die Muttertagsfeier mit der Familie besorgen.

Von Antje Bernstein