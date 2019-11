Mysteriöser Vorfall: Hund am Iga-Park in Rostock mit Messer schwer verletzt

Rostock

Zu einem mysteriösen Vorfall kam es am Sonntag voriger Woche in der Nähe des Rostocker IGA-Parks. Die dreijährige Hündin „Leni“ einer Spaziergängerin soll dabei von mehreren Jugendlichen angegriffen und mit einem Messer schwer verletzt worden sein.

Der Vorfall ereignete sich bereits am 27. Oktober spät abends auf einem Weg zwischen dem Groß Kleiner Damm, dem Kleinen Warnowdamm und der Alten Warnemünder Chaussee im Stadtteil Groß Klein direkt am Iga-Park.

Kampfhund-Mix ist unangeleint herumgelaufen

Die Halterin des Hundes, eine 33-jährige Frau aus Bad Doberan, ist mit ihrer Hündin, offenbar einem American Staffordshire Terrier oder -Mix dort spazieren gegangen. Der Hund ist demnach unangeleint herumgelaufen und habe nach Aussage der Halterin die Jugendlichen freundlich begrüßen wollen. Daraufhin sei er mit einem Messer angegriffen worden.

Das Tier hat eine große offene Wunde im Bereich des Kopfes erlitten. Die Halterin ist mit ihm in die Rostocker Tierklinik gefahren, wo er versorgt, genäht und verbunden wurde.

„Passt bitte auf eure Fellnasen auf.“

Eine Anzeige bei der Polizei hat die Halterin jedoch nicht erstattet. Bei Facebook aber am 28. Oktober mittags Folgendes geschrieben: „An alle Groß Kleiner bzw. überhaupt Rostocker. Passt bitte auf eure Fellnasen auf. Meine Hündin wurde heute Nacht in Groß Klein zwischen der alten Warnemünder Chaussee und der Iga-Park-Laufwiese von einer Gruppe Jugendlicher schwer verletzt (angestochen) und liegt derzeit in der Tierklinik.“

Seitdem ist der Vorfall immer mal wieder Thema in sozialen Netzwerken. Auch in Groß Klein wird der Überfall diskutiert. Drei Jugendliche, die mit einem American Bullterrier an der Leine im Bootsbauerweg spazieren gehen, sind erschüttert. Hundehalter Sebastian (21), angehender Bundeswehrsoldat, sagt: „Ja, es wird erzählt, dass das hier passiert ist. Ich habe auch schon ein Bild von dem Hund bei Facebook gesehen. Man hat ja Angst, seinen Hund frei herumlaufen zu lassen. Ich bin bald weg hier. Hier fühle ich mich nicht mehr sicher.“

„Furchtbar! So etwas passiert hier öfter“

Eine Rentnerin, die mit einem kleinen Mischling an der Leine im Blockmacherring unterwegs ist, sagt: „Ja, davon habe ich gehört. Furchtbar! So etwas passiert hier öfter. Aber der Hund gehört natürlich auch an die Leine – oder nicht?“

Ja, gehört er. Laut der Verordnung über das Führen und Halten von Hunden (Hundehalterverordnung) vom 4. Juli 2000, die 2017 zuletzt aktualisiert wurde, besteht für diese Rasse Leinenzwang. Die Verordnung sieht vor, dass Hunde der Rassen American Pitbull Terrier, American Staffordshire Terrier, Staffordshire Bull Terrier, Bull Terrier und Mischlingen dieser Rassen grundsätzlich an der Leine zu führen sind. Eine Maulkorbpflicht besteht indes nicht, wenn die jeweiligen Hunde bisher nicht auffällig oder aggressiv geworden sind.

Notwehr oder Überfall? Polizei weiß von nichts

Das sei „Leni“ nach Aussage ihrer Halterin nicht gewesen. Auch in Facebook-Kommentaren wird das Tier als lieb und freundlich eingestuft. Unklar ist, was wirklich geschah.

Die Halterin hat einem Gespräch über den Vorfall trotz mehrerer Versuche via Facebook und Mobiltelefon letztlich nicht zugestimmt. Es bleiben aber einige Fragen offen. Zum Beispiel, ob die Jugendlichen sich bedroht gefühlt und aus subjektiver Sicht aus Notwehr gehandelt haben. Oder warum sie überhaupt ein offenbar nicht sehr kleines Messer dabei hatten.

Auch die Frage, warum der Hund nicht angeleint war und warum die Halterin nicht die Polizei informiert und Anzeige erstattet hat, wollte sie bisher nicht beantworten.

Mittlerweile, so hat die Halterin bei Facebook gepostet, gehe es ihrer Hündin den Umständen entsprechend wieder gut. Das Tier sei wieder zu Hause und auf dem Weg der Besserung.

