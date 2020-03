Rostock/Bad Doberan

Ab Mittwoch, 18. März, müssen sich Autofahrer auf der Autobahn 20 erneut auf Einschränkungen einstellen: Zwischen den Anschlussstellen Bad Doberan und Rostock-Südstadt wird die Fahrbahn in Richtung Stettin saniert. Der Abschnitt ist rund drei Kilometer lang und betrifft auch die Anschlussstelle Rostock-West – hier wird die Zufahrt von und zur Bundesstraße 103n gesperrt. Die Arbeiten sollen bis Ende Juni 2020 andauern.

Die Vorbereitungen haben bereits an diesem Montag begonnen: Am Anfang und am Ende der Baustelle werden zunächst die Mittelstreifenüberfahrten geöffnet. Anschließend stellen die Bauarbeiter Leit- und Sperrwände auf, ehe die Richtungsfahrbahn Stettin voraussichtlich ab 18. März voll gesperrt wird.

Umleitung über Anschlussstelle Bad Doberan

„Der Verkehr wird dann mit zwei eingeschränkten Fahrstreifen je Fahrtrichtung auf der Fahrbahn in der Gegenrichtung, die bereits 2019 saniert wurde, an der Baustelle vorbeigeleitet“, teilt das Landesinfrastrukturministerium mit. Die vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit in diesem Abschnitt wird in beide Richtungen 80 Kilometer pro Stunde betragen.

Autofahrer, die aus Richtung Lübeck kommen, werden während der Bauzeit an der Anschlussstelle Rostock-West nicht mehr auf die Bundesstraße 103n nach Rostock fahren können. Auch wird von der B 103n die Zufahrt auf die A 20 nach Stettin/A 19 nicht mehr möglich sein. Die Sperrung gilt voraussichtlich bis Ende Juni. Eine Umleitung erfolgt über die Anschlussstelle Bad Doberan über die Landesstraßen 13 und 10.

Laut Landesinfrastrukturminister Christian Pegel ( SPD) sind die Arbeiten dringend notwendig: „Tiefe Risse und raue Stellen durchsetzen die Asphaltbinder- und Deckschichten“, so der Minister. Die Schäden seien nicht ungewöhnlich angesichts dessen, dass dieser Autobahnabschnitt 20 Jahre alt und mit 40 000 bis 45 000 Fahrzeugen pro Tag einer der höchstbelasteten Straßenabschnitte in MV sei. Die kaputten Schichten müssten nun schnellstmöglich ersetzt werden, so Pegel. Die Kosten in Höhe von 4,9 Millionen Euro trägt der Bund als Eigentümer der Autobahnen.

Nächster Abschnitt zwischen Neukloster und Fuchsberg

Mit der Fertigstellung wird dann der gesamte Abschnitt der A 20 vom Autobahnkreuz Rostock bis einschließlich der Anschlussstelle Bad Doberan vollständig saniert, ebenso der Bereich des Autobahnkreuzes Wismar. „Besonders froh bin ich darüber, dass es gelungen ist, die Bauarbeiten stets um die Sommerferien herum zu planen und durchzuführen und so die Haupturlaubszeit von diesen Verkehrsbeeinträchtigungen freizuhalten“, sagt Christian Pegel. Als nächster Bereich ist der Abschnitt zwischen Neukloster und der Raststätte Fuchsberg für 2021 in Vorbereitung.

Die A 20 durchquert das Bundesland Mecklenburg-Vorpommern auf einer Länge von rund 300 Kilometern. Die Autobahn gehörte zu den Verkehrsprojekten Deutsche Einheit; Baubeginn war 1992. Mit der A 20 sollten die Ostseeküste und große Bereiche Mecklenburg-Vorpommerns besser an das europäische Verkehrsnetz angebunden werden. Auch sollten die Bundesstraßen 96, 104 und 105 entlastet werden. Die zunächst prognostizierte durchschnittliche tägliche Verkehrsstärke trat jedoch nicht ein. Die A 20 ist der längste zusammenhängende Neubau einer Autobahn in Deutschland seit 1939.

