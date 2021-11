Rostock

Wenn es um Warnemünde geht, weiß Hannes Nitz (38) genau Bescheid. Ob bekannte Sehenswürdigkeiten oder geheime Plätze – das Ostseebad kennt der Rostocker wie seine Westentasche. Schließlich bietet er als plietsches Nordlicht „Fiete Fischkopp“ seit 2014 launige Erlebnisrundgänge für Urlauber an.

Nun will er im TV beweisen, dass er auch mit Wissen über den Rest Norddeutschlands auftrumpfen kann. Hannes Nitz ist Kandidat in der NDR-Quizshow mit Jörg Pilawa.

In der Sendung treten fünf Ratefüchse für die Bundesländer Mecklenburg-Vorpommern, Hamburg, Schleswig-Holstein, Niedersachsen und Bremen in drei Spielrunden gegeneinander an und wetteifern um die Trophäe „Leuchte des Nordens.“ Hannes Nitz geht als sein Alter Ego „Fiete Fischkopp“ für MV ins Rennen – und das obwohl er die Quizshow vorher überhaupt nicht kannte.

„Ich wurde angerufen und gefragt, ob ich mitmachen möchte.“ Er muss nicht lang überlegen und sagt zu. Keine Angst, sich zu blamieren? „Nö, eigentlich nicht.“ Er könne doch nur gewinnen. Siegt er, bekommt er 1000 Euro Preisgeld, wenn nicht, hat er zumindest Spaß.

„An die Fragen kann ich mich kaum noch erinnern“

Wie sich Hannes Nitz schlägt, können Fans der Sendung am Sonntagabend sehen. Dann wird auch der Rostocker noch mal mitraten können, denn die Show wurde bereits vor einem Jahr aufgenommen.

„An die Fragen kann ich mich kaum noch erinnern“, sagt Hannes Nitz und lacht. Eines aber ist ihm genau im Gedächtnis geblieben: Statt mit Wissen rund um Norddeutschland zu glänzen, hat er erst mal einen Blackout. Vor der Aufzeichnung sei eine Testrunde gelaufen. „Und ich hab bei einer kinderleichten Frage versagt und gleich ’nen roten Kopp gekriegt“, verrät er. „Da dachte ich: Oha, das kann ja was werden.“

Doch kaum wird’s ernst, läuft’s für ihn rund. Wohl auch, weil er Unterstützung hat. Im Publikum drücken ihm drei Menschen ganz fest die Daumen: Hannes Nitz hat seine Mama, seine Freundin und seine älteste Tochter als Verstärkung mit ins Studio gebracht. Sie teilen sein Lampenfieber. „Meine Mutter war aufgeregter als ich“, erzählt der Rostocker. Doch Sohnemann liefert ab. Ob Natur, Literatur oder Geschichte – egal welches Themengebiet Quizmaster Jörg Pilawa anschneidet, Hannes Nitz liegt mit der Antwort meist goldrichtig. „Da war auch oft viel Glück dabei“, sagt er bescheiden.

Tipps vom Hostel-Chef

Weil es in der NDR-Quizshow nicht nur auf Köpfchen, sondern auch auf Kalkül ankommt, hat er sich vor den Dreharbeiten Tipps von einem kameraerprobten Schlaufuchs geholt: Christoph Krause, Chef des Warnemünder Hostels Dock Inn, war selbst schon Kandidat bei Pilawa und verriet Hannes Nitz, wie er seine erspielten Punkte am cleversten einsetzt, um in die nächste Spielrunde zu kommen und die Konkurrenz abzukochen.

Auch Hannes Nitz teilt sein Wissen gern mit anderen: Er ist Lehrer für Geschichte, Sport und Darstellendes Spiel. Normalerweise unterrichtet er an der Freien Schule Güstrow. Aktuell ist er mit seiner neun Monate alten Tochter in Elternzeit und gern mit der Familie auf Achse – zuletzt bei einer zweimonatigen Radreise durch Schweden. Zuvor hat er Tanzbegeisterten ordentlich was auf die Ohren gegeben: Als Mitorganisator der Silent Disco richtete Nitz in diesem Sommer an Plätzen, wie dem Stadthafen, Kopfhörer-Partys unter freiem Himmel aus.

Musik wird’s auch am Wochenende geben. Mit Freunden und Familie will Hannes Nitz im Garten hinter seinem Haus im Fischerbruch die NDR-Quizshow anschauen – inklusive Abschiedsparty für „Fiete Fischkopp“. Denn die TV-Show ist der vorerst letzte Auftritt von Hannes Nitz’ Alter Ego. Der Rostocker legt Fischerhemd und Elbsegler ab und seine Tourguide-Karriere auf Eis. „Das wird sehr emotional, ‚Fiete‘ ist mir echt ans Herz gewachsen.“

Ob „Fiete“ als Quizkönig abtritt oder als Dösbaddel untergeht – das erfahren Fernsehzuschauer, wenn sie am Sonntag (7. November) um 22.05 Uhr die NDR-Quizshow einschalten.

Von Antje Bernstein