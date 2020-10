Warnemünde

Es ist ein bewegender Moment, als die Korvette „ Ludwigshafen am Rhein“ am Sonnabend das Molenfeuer in Warnemünde passiert: Zur Hymne „Mein Rostock“ des Rostocker Rappers Marteria stehen Crewmitglieder an Deck und winken. An der Kaikante der Mittelmole haben sich zahlreiche Besucher eingefunden, die Schiff und Mannschaft begrüßen wollen. Darunter Großeltern, deren Enkel an Bord ist, Freunde des Kommandanten und Marinekameraden, wie Robin Pfüller, Schiffsicherungsmeister aus Rostock, und Teammeister Fabian Dawal.

„Mir war es wichtig, heute meine alte Einheit zu begrüßen. Bis Oktober 2018 bin ich selbst auf der ’ Ludwigshafen am Rhein’ mitgefahren“, erzählt Pfüller. Auch sein Kollege Fabian Dawal war bereits an Bord und hat die Korvette im Juni 2019 verlassen. „Für mich war das Schiff wie eine Heimat“, verrät er. „Anfangs, als es mir schlecht ging, hat mir die Kameradschaft an Bord sehr geholfen. Irgendwann hat es sich angefühlt, wie eine zweite Familie.“ Auch die Stimmung der aktuellen Crew sei gut, wissen die beiden von Crewmitgliedern an Bord.

67 000 Seemeilen zurückgelegt

Mehr als 17 Monate war die Korvette unter dem Kommando von Fregattenkapitän Thorsten Vögler im sogenannten „UNIFIL“-Einsatz (United Nations Interim Force in Lebanon) eingesetzt und legte dabei mehr als 67 000 Seemeilen zurück. In dieser Zeit erfolgten drei Crew-Wechsel. Die Besatzung „Delta“ verbrachte zuletzt 101 Tage auf der Korvette vor der libanesischen Küste. Die 60 Mann starke Crew hatte den Auftrag, in Zusammenarbeit mit anderen internationalen Partnern, die libanesischen Behörden bei der Überwachung des Seeverkehrs und der Unterbindung von Waffenschmuggel zu unterstützen.

„Ich bin stolz auf meine Besatzung“

„Ich bin stolz auf meine Besatzung, und darauf, dass sie neben den normalen Einsatz- und Seefahrtsbelastungen alle zusätzlichen Entbehrungen mit Disziplin und Verantwortung getragen und den Auftrag mit Herzblut erfüllt hat“, sagt Fregattenkapitän Vögler. Aufgrund der Covid-19-Pandemie hätten während des gesamten Zeitraumes strenge Hygieneauflagen eingehalten werden müssen. Dazu zählte auch das Verbot auf Landgang. Trotz der Widrigkeiten sei die Mission der „ Ludwigshafen am Rhein“ ein voller Erfolg und zeige die Durchhaltefähigkeit der Einheiten auch bei längeren Einsatzzeiträumen, sagte der 39-Jährige.

Vor Ort waren die Marinesoldaten der brasilianischen Führung unterstellt. Neben Deutschland beteiligen sich zudem Schiffe und Boote aus Brasilien, Griechenland, Bangladesch, Indonesien und der Türkei an der UN-Mission im Mittelmeer. Seit Anfang Oktober patrouilliert die Korvette „ Magdeburg“ an ihrer Stelle vor der libanesischen Küste. Ab Januar 2021 soll der gesamte Flottenverband deutscher Führung unterstellt werden.

Von Stefanie Büssing