Nach 25 Jahren: Neuer Vorsitzender im Ortsbeirat Markgrafenheide

Markgrafenheide

Zum ersten Mal in neuer Konstellation traf sich der Ortsbeirat Markgrafenheide am 11. Dezember im Heidehaus. Die Wahlen der Vorsitzenden sowie die Bildung neuer Ausschüsse standen als zentrale Themen auf der Tagesordnung. Aber auch Themen, die die Bürger bewegen und im kommenden Jahr unter anderem im Mittelpunkt stehen werden, wurden angesprochen.

Neben den fünf altbekannten Gesichtern Jürgen Dudek (Rostocker Bund), Dieter Mergelkuhl ( Bündnis 90/Die Grünen), Anne Lau ( CDU), Florian Gross ( CDU) und Henry Klützke ( Die Linke), entsendete die Rostocker Bürgerschaft auch vier neue Mitglieder in den Ortsbeirat: Bernd Lengies ( Die Linke), Andreas Bankonier (Aufbruch 09), Tilo Segert ( SPD) und Peter Massel (Rostocker Bund). Nach einigen einleitenden Worten des Ortsbeiratsältesten Mergelkuhl, schritten die neun Mitglieder schnell zur Wahl ihrer Vorsitzenden – vertraulich, wie einige wünschten.

Große Umstellung nach langer Amtszeit

Als langjährige Mitglieder des Beirates wurden Dudek und Klützke für die Wahl zum ersten Vorsitzenden vorgeschlagen. Mit fünf zu vier Stimmen ging das Mitglied der Linken als Sieger hervor. Damit löst er Dudek nach 25 Jahren an der Spitze des Markgrafenheidener Ortsbeirates ab. „Es war eine knappe Entscheidung von der ich schon etwas enttäuscht bin“, muss der gebürtige Warnemünder zugeben, der auch gerne noch weitergemacht hätte. Nach einer so langen Amtszeit müsse er sich erstmal umstellen. Engagieren werde er sich aber trotzdem weiterhin tatkräftig: „Ich habe fast mein ganzes Leben in diesem Ortsteil verbracht. Und vielleicht findet sich noch etwas anderes im Ort, wofür ich mich einsetzen kann.“ Solange habe er ja auch noch Abwechslung in der Bürgerschaft. Eine Kandidatur für den zweiten Stellvertreter des Beirats lehnte Dudek ab: „Wenn man so lange in der Führungsrolle war, will man nicht nach hinten gerückt werden. Das liegt mir nicht.“

Klützke drückt auf die Tube

Klützke, der die vergangenen fünf Jahre den Bauausschuss leitete, freut sich über das entgegengebrachte Vertrauen und weiß auch schon genau, wie er sich die Arbeit in der neuen Position vorstellt: „Ganz wichtig ist mir, die Bürger einzubeziehen und zur Mitarbeit zu bewegen. Alle Bürger sind eingeladen sich in den Ausschüssen oder anderweitig zu engagieren.“ Außerdem wolle er transparent arbeiten – nicht nur mit den Einwohnern zusammen, sondern auch mit der Stadtverwaltung und den Ämtern. Und konkrete Ziele? „Der Bevölkerungsschwund muss gestoppt werden. Stichwort Wohnungsmarkt. Und für die Kinder und Jugendlichen in Markgrafenheide muss etwas getan werden.“ Klützke wolle dafür sorgen, dass der versprochene Gerätespielplatz definitiv im kommenden Jahr gebaut werde. Er sei einer, der auf die Tube drücke.

Am 11. Dezember kamen die neun Mitglieder der Ortsbeirates Markgrafenheide zur konstituierenden Sitzung zusammen. Neben vier neuen Gesichtern gibt es auch einen neuen Vorsitzenden.

Engagement für Ausschüsse

Als erste Stellvertreterin Klützkes wurde Lau mit vier Stimmen gewählt. Als junge Mutter und weibliches Gegengewicht hatte sie ihr Parteikamerad Gross vorgeschlagen. „Ich freue mich darauf, die Bürger zu unterstützen und mit allen hier gut zusammenzuarbeiten“, bekräftigt Lau nach ihrer Wahl. Zweiter Stellvertreter wurde Ortsbeirats-Neuling Segert ohne Gegenkandidaten mit sechs Stimmen.

Im Anschluss stand die Gründung der Ausschüsse auf dem Programm: Nach einiger Diskussion über die Aufgabenverteilung einigten sich die Ortsbeiratsmitglieder auf den Vorschlag Klützkes hin auf zwei Ausschüsse: einen für Ortsteileentwicklung, Bau und Verkehr sowie einen für Umwelt und Tourismus. Neben Segert und Bankonier meldeten sich bereits zwei Bürger, um im Ausschuss für Umwelt und Tourismus mitzuwirken, im Bau- und Verkehrsausschuss wollen sich künftig vier Einwohner zusammen mit Lengies und Massel engagieren.

Toilettenschließung, Ferienwohnungen und Lärmbelästigung als zentrale Themen

Doch auch erste Themen, die für die Sitzungen des neuen Jahres relevant sein werden, wurden bereits angesprochen. So wird die bereits viel diskutierte Toilettenschließung in Hohe Düne erneut auf der Agenda stehen, ebenso wie der Umgang mit Ferienwohnungen. Zudem ist man sich sicher, dass die Lärmbelastung durch den Baubeginn in Hohe Düne vor allem den Bauausschuss stark beanspruchen werde. Ebenso sollten die Probleme der Kleingartenanlagen nach Dudeks Meinung im Ausschuss behandelt werden. Und selbst über Weihnachten 2020 macht man sich jetzt schon Gedanken: Dann soll es wieder einen Weihnachtsbaum im Ortsteil geben, der dieses Jahr nicht von privaten Initiatoren rund um den ehemaligen Vorsitzenden ermöglicht werden konnte.

Von Maria Baumgärtel