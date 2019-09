Nach 45 Jahren: Schiffstechniker kamen in Rostock zusammen

Rostock

Große Freude beim Wiedersehen: 1974 haben sie gemeinsam ihren Abschluss an der Ingenieurhochschule für Seefahrt Warnemünde und Wustrow (IHS) gemacht. 45 Jahre später sind die Schiffstechniker noch einmal zusammengekommen, um der alten Zeiten zu gedenken „und zu schauen, wer den dicksten Bauch bekommen hat“, sagt Dieter Kaßner mit einem Augenzwinkern.

Mit viel Mühe hat er die ehemaligen Studenten seines Jahrgangs ausfindig gemacht und zu Kaffee und Kuchen in das Bauernhaus Biestow geladen. „Es war höchste Zeit, dass wir uns endlich alle wiedersehen“, findet der 69-Jährige. Umso glücklicher ist er, dass gleich 15 von ihnen zugesagt und teilweise weite Wege auf sich genommen haben, um dem Treffen beizuwohnen. Aus Dresden, Halle oder auch Wolgast sind sie angereist – ganz selbstverständlich.

Großes Raten der Identitäten

Einfach sei das Wiedersehen zunächst nicht gewesen. „Nach all den Jahren gab es erst einmal ein großes Raten, wer denn eigentlich wer ist“, berichtet Kaßner lachend. Anhand der Stimmen habe er versucht, seine einstigen Mitstudenten zu erkennen. Sein Vorteil: „Ich habe mit einigen im Vorfeld telefoniert.“ Nachdem alle Identitäten geklärt und erste Worte ausgetauscht wurden, war das Eis schnell gebrochen.

„Wir haben Vieles nachzuholen und eine Menge Gesprächsbedarf“, meint Ulrich Meier. Für ihn zählt vor allem eines: „Alle haben die vergangenen 45 Jahre gut überstanden. Jeder hat etwas aus sich gemacht.“ Er selbst habe unter anderem auf der Peene-Werft gearbeitet. Heute lebt er zusammen mit seiner Frau in der Nähe von Wolgast. Die Liebe zu Schiffen sei noch immer tief in seinem Herzen verankert. „Er hat sie an unseren Sohn weitergegeben“, erzählt seine Ehefrau Adelheid Meier. Dieser habe ebenfalls in Warnemünde studiert und ist nun Kapitän auf einem Containerschiff.

Mit Rechenstab und Zahlentafel

Gerne erinnern sich die Absolventen an ihrer Studienzeit zurück. „Wir hatten so viel Spaß. Aber die Ausbildung war kein Vergleich zu heute“, meint Ulrich Meier. Mit Rechenstab und Zahlentafeln haben die Schiffstechniker ihre Ausbildung gemeistert. „Das war kein Zuckerschlecken“, meint auch Kaßner. Doch obwohl das anspruchsvolle Studium ihnen einiges abverlangt hat, haben sie ihre Freizeit meist gemeinsam genossen. „Wir haben fast alle im Wohnheim gelebt, so dass man dicht beieinander war“, erinnert sich Meier.

Was sie in ihrer Studienzeit alles angestellt haben, verraten die ehemaligen IHS-Studenten nicht. „Das bleibt lieber ein Geheimnis“, sagt der 68-Jährige mit einem Grinsen im Gesicht. Wenn sie aber den Kopf freibekommen wollten und Lust auf ein wenig Abwechslung hatten, trafen sie sich in der Gaststätte „Fischerklause“ am Alten Strom.

Seit dem Studium unzertrennlich

Während sich die meisten der ehemaligen Studenten all die Jahre nicht zu Gesicht bekommen haben, sind Walter und Siegrid Jung nie getrennt gewesen. Sie haben dieselbe Seminargruppe besucht und sich ineinander verliebt. „Mittlerweile sind wir seit 46 Jahren glücklich verheiratet“, meint Walter Jung. Umso trauriger sei das Paar, dass der Ort, mit dem sie so viele schöne Momente verbinden, so nicht mehr existiert. 1990 wurde die IHS aufgelöst und von der Universität Rostock übernommen. Der Bereich Seefahrt wurde kurze Zeit später der Hochschule Wismar zugeordnet. „Wir bedauern das sehr“, meint Siegrid Jung.

Das nächste Treffen kommt bestimmt

In einem sind sich alle Anwesenden einig, das Treffen sei längst überfällig gewesen. „Unsere Garantie ist schließlich abgelaufen“, scherzt Ulrich Meier. Das Wiedersehen dürfe auf keinen Fall wieder so lange auf sich warten lassen. „Wir haben schon besprochen, dass wir von nun an öfters zusammenkommen wollen“, bestätigt Kaßner. Er ist zuversichtlich, dass das klappen wird. „Vielleicht machen wir daraus ja eine kleine Tradition.“ Der erste Schritt sei schließlich getan.

Von Susanne Gidzinski