Nach 45 Jahren im Job: Rostocks elektrisierendster Lehrer zieht den Stecker

Rostock

Wenn es darum geht, junge Leute zu elektrisieren, macht keiner Uwe Kagermann (63) etwas vor: Der Rostocker hat mehr als 400 angehenden Elektronikern das richtige Schalten und Walten beigebracht. Jetzt zieht Kagermann den Stecker: Nach 45 Berufsjahren – 26 davon als Leiter der Edis-Berufsausbildung im Steinkohlekraftwerk – verabschiedet er sich diesen Freitag in den Ruhestand.

Drei Tage zuvor sitzt Uwe Kagermann in seinem Büro. Er trägt Poloshirt und Latzhose. „Mein letzter Tag in Arbeitsklamotten“, sagt er und schmunzelt. Wehmut ob des nahenden Abschieds? Kagermann winkt ab. „Ach, ich bin da ganz entspannt.“ Dabei steht er seit viereinhalb Jahrzehnten beruflich unter Strom.

Als Ausbilder legendär

Als ehrenamtlicher Prüfer will Uwe Kagermann auch im Ruhestand Kontakt zu seinem früheren Berufsleben halten. Quelle: OVE ARSCHOLL

Scherzkekse behaupten, als Elektriker würden man schnell zum leitenden Angestellten. Im Fall von Uwe Kagermann stimmt das sogar: Nach Ende seiner Ausbildung im VEB Schiffselektronik Rostock beginnt er im Mai 1975 als Lehrausbilder beim Energiekombinat, wird vier Jahre später Lehrmeister und schließt 1982 sein Fernstudium zum Ingenieurpädagoge ab. Seit 1992 ist Kagermann verantwortlich für das Bildungszentrum in Rostock, das seit 1994 im Steinkohlekraftwerk sitzt.

Seither hat Kagermann nicht nur etliche Lehrlinge durch Ausbildung und Abschlussprüfung gebracht, sondern auch unzählige Dualstudenten und angehende Meister geschult. Mit beeindruckender Bilanz: Von all denen, die bei ihm lernen durften, hat nicht ein einziger vorzeitig hingeschmissen. Beachtlich, wenn man bedenkt, dass in Mecklenburg-Vorpommern gut jeder vierte Azubi seine Lehre abbricht. Auch deshalb gilt Uwe Kagermann beim Energieversorger Edis als Legende.

Sein Erfolgsgeheimnis? Sein Gespür für seine Mitmenschen, sagen seine Kollegen. Damit erkenne Uwe Kagermann schon in Bewerbungsgesprächen, ob sein Gegenüber den nötigen Willen mitbringt. Kurzschlusshandlung? Nicht sein Ding. Auch, weil dem 63-Jährigen immer bewusst ist, dass seine Schützlinge mit Mittel- und Hochspannung hantieren und ein einziger falscher Griff lebensgefährlich wäre.

Von Lehrlingen und Kollegen geschätzt

Geladen zur Arbeit gehen, das kennt Uwe Kagermann nicht. Seinen Job habe er all die Jahre immer gern gemacht, sagt er. „Mit jungen Leuten arbeiten – das macht doch Spaß.“ Seine Lehrlinge schätzen ihn als fairen Lehrmeister, als einen, der fördert und fordert. Wobei: Er könne auch gut gegen den Strom schwimmen. „Ich werd’ hier fürs Meckern bezahlt“, scherzt Kagermann.

Angst, dass ihm mal eine Sicherung durchbrennt, mussten aber weder die Azubis noch seine Kollegen haben. Deshalb findet auch sein Nachfolger, Henry Krause, nur lobende Worte: „ Uwe steckt voller Energie, ist sehr korrekt, loyal und innovativ. Ich freue mich darauf, in seine Fußstapfen zu treten. Aber er hat ein dickes Brett vorgelegt, das ich jetzt bohren muss.“ 20 Jahre lang haben die beiden zusammengearbeitet. „Es wird komisch sein, wenn er nicht mehr da ist“, sagt Krause.

Ab nach Dubai und Hawaii

Für den Neurentner steht nach viereinhalb Jahrzehnten Hochspannung im Job erstmal Entspannung auf dem Programm: Uwe Kagermann will seine neugewonnene Freizeit in sonnigen Gefilden verbringen. „Meine Frau und ich reisen gern dorthin, wo’s schön warm ist.“ Im Februar fliegt das Paar nach Dubai, im Mai nach Frankreich. „Und wir wollen nach Hawaii“, verrät der 63-Jährige.

Urlaub nach Lust und Laune statt nach Dienstplan machen – darauf freut sich Uwe Kagermann am meisten. Noch spontaner verreisen kann er in gut fünf Monaten. Dann geht seine Frau, von Beruf Arzthelferin, in Rente. Dem neuen, gemeinsamen Lebensabschnitt fiebert der Rostocker entgegen. „Wir sind gern zusammen unterwegs.“

Ganz den Anschluss ans Berufsleben wird er dennoch nicht verlieren: Als ehrenamtlicher Prüfer bei der Industrie- und Handelskammer wird Uwe Kagermann weiterhin angehende Elektroniker testen. Die diesjährigen Absolventen haben das bereits hinter sich. Sie werden an diesem Freitag im Edis-Bildungszentrum ihre Zeugnisse entgegennehmen und Uwe Kagermann – derjenige, dem sie das mit zu verdanken haben – wird stolz danebenstehen. Es wird der Moment sein, da auch für ihn ein neuer Lebensabschnitt beginnt. Doch das Energiebündel wird auch als Rentner unter Strom stehen – Widerstand zwecklos.

Von Antje Bernstein