Nach Anschlag in Halle: Juden in Rostock bekommen viel Zuspruch

Vor dem Haus der Jüdischen Gemeinde in der Rostocker Augustenstraße stehen Blumen und Kerzen. Immer noch wirkt der Terror-Anschlag von Halle vom vergangenen Mittwoch nach. „Diese Nachricht kam genau zwischen zwei Gottesdiensten“, sagt Juri Rosov, der Vorsitzender der Jüdischen Gemeinde in Rostock ist. Denn Tag des Anschlags war Jom Kippur, einer den höchsten jüdischen Feiertage.

Rosov kennt die Jüdische Gemeinde von Halle und ihren Vorsitzenden Max Privorozki. Doch schnell war Juri Rosov auch klar, dass das jüdische Leben weitergeht und Normalität wieder Einzug halten muss. „Von vielen Rostockern haben auch wir in der vergangenen Woche Zuspruch und Zuwendung erfahren“, sagt Juri Rosov.

Die Hansestadt ist der Jüdischen Gemeinde längst ein Zuhause geworden, im Frühjahr feierte sie ihren 25. Geburtstag. Das Haus in der Augustenstraße 20 steht auch Besuchern offen, allerdings wird nun das Sicherheitskonzept überdacht. Die Jüdischen Kulturtage werden vom 16. Oktober bis 6. November wie geplant durchgeführt, auch wenn sie in diesem Jahr eine besondere Brisanz haben.

Juri Rosov sieht diese Veranstaltungsreihe nicht nur als kulturelles Angebot, sondern auch als eine Geste: „Wir wollen uns bei den Rostockern bedanken für ihre Willkommenskultur.“ Die Jüdische Gemeinde fühlt sich eben gut aufgehoben in der Hansestadt. Und die politische Aufmerksamkeit ist auch da: Zur Eröffnung der Jüdischen Kulturtage werden Rostocks Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen und Landesjustizministerin Katy Hoffmeister ( CDU) heute anwesend sein.

Das Programm 16. 10., 19.30 Uhr Eröffnungsabend Buchhandlung Hugendubel, Rostock, 20.15 Uhr Lesung André Herzberg „Was aus uns geworden ist“ 17. 10., 17.30 Uhr Frieda 23, Filmvorführung „Oscar“, Gespräch mit Alexander Smoljanski, Moderation: Juri Rosov 23. 10., 18 Uhr Jüdische Gemeinde Rostock, Konzert „Clarinetomania“ 26. 10. 19.30 Uhr Theater des Friedens, Konzert „Seiltänzerin ohne Netz“ 27. 10., 16 Uhr Jüdische Gemeinde Rostock, Durch das jüdische Jahr 28. 10., 19 Uhr Frieda 23, Kino „Lebenszeichen - Jüdischsein in Berlin“ 29. 10., 19 Uhr Max-Samuel-Haus, Jüdische Gauchos, Lesung 31. 10., 15 Uhr Peter-Weiss-Haus, Kinderoper „Das Tierhäuschen“ 2. 11., 20 Uhr Bühne 602, „Lerne lachen, ohne zu weinen“ 3. 11., 17 Uhr Kirche Warnemünde, Klezmer trifft Derwisch trifft Orgel 4. 11., 16 Uhr Rathaus-Foyer, Ausstellung, Werke der Jüdischen Gemeinde 5. 11., 18 Uhr Foyer des Rathauses, Diskussion „War Jesus ein Messias? Jüdische vs. christliche Sicht“. 6. 11., 18 Uhr Bühne 602, „Liebe mit Hindernissen“, Schauspiel www.synagoge-rostock.de

Vorbereitungen dauerten ein Jahr

„In anderen Städten, wie Leipzig oder Magdeburg, gab es Jüdische Kulturtage schon länger“, sagt Juri Rosov. Die Jüdische Kulturtage in Rostock haben eine junge Tradition, Premiere war 2016. 13 Veranstaltungen sind es in diesem Jahr, die nicht nur eine große Bandbreite der jüdischen Kultur zeigen, sondern auch die Menschen unterschiedlichen Glaubens zueinander bringen. Etwa ein Jahr lang liefen die Vorbereitungen. Dabei bieten die Kulturtage in diesem Jahr eine besondere Vielfalt: Zur Eröffnung wird der Autor André Herzberg in der Buchhandlung Hugendubel aus seinem Roman „Was aus uns geworden ist“ lesen. Dazu haben sich die Gastgeber – Buchhandlung Hugendubel, Literaturhaus Rostock und Jüdische Gemeinde Rostock – etwas Besonderes ausgedacht. Die Lesung am heutigen Mittwoch ist eingebettet in einen Begrüßungsabend, der auch kulinarische Qualitäten hat, es wird zu Kostproben israelischer Speisen und koscheren Weins eingeladen.

Die Verbundenheit Rostocks mit ihrer Jüdischen Gemeinde drückt sich auch in der Unterstützung aus. Getragen wird die Kulturwoche zunächst von der Stadt Rostock und dem Land Mecklenburg-Vorpommern, dazu kommen freie Träger. In diesem Jahr sind es insgesamt 15 Partner, 2019 sind die Buchhandlung Hugendubel und das Theater des Friedens neu dabei.

Haus in Augustenstraße steht Interessierten offen

Dabei wird nicht nur Kultur im engeren Sinne geboten, zum Beispiel auch eine Diskussion unter dem Titel „War Jesus ein Messias?“ am 5. November im Foyer des Rostocker Rathauses. Dort werden Tilman Jeremias, der neue Bischof der Nordkirche im Sprengel Mecklenburg und Pommern, und der deutsche Rabbiner Prof. Dr. Dr. Walter Homolka, die christliche gegen die jüdische Sichtweise stellen. Und die Kulturtage haben noch einen Aspekt. „Wir wollen unseren Gemeindemitgliedern auch die Möglichkeit geben, an Veranstaltungsorte zu gehen, wo sie vorher vielleicht noch nie waren“, sagt Juri Rosov. Und umgekehrt steht das Haus in der Augustenstraße interessierten Rostockern offen.

Von Thorsten Czarkowski