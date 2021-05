Nach Aufstieg von Hansa Rostock: Für schwer kranken Tristan (15) kommt viel Geld zusammen

Rostock

Als der FC Hansa Rostock am 22. Mai in die zweite Fußball-Bundesliga aufgestiegen ist, war das für tausende Fußballfans in der Hansestadt ein hochemotionaler Moment. Auch sein Auftritt ging vielen zu Herzen: Tristan – 15 Jahre alt und von Geburt an schwerbehindert – durfte im Koggen-Bett ins Ostseestadion und mit Mama Ulrike Baum das Hansa-Heimspiel gegen den VfB Lübeck live miterleben. Vor Spielbeginn wurde das Mutter-Sohn-Gespann von vielen Fans mit Applaus gefeiert. Doch was nach dem Abpfiff passierte, war für die Baums beinahe noch überwältigender.

Eine Welle der Hilfsbereitschaft setzte ein und wächst von Tag zu Tag: Hansa-Fans aus Rostock und ganz Mecklenburg-Vorpommern, der FCH und auch der VfB Lübeck machen sich für Tristan stark. Ein Fußballprofi gibt für den Teenie sogar quasi sein letztes Hemd: Die Partie zwischen Hansa und dem VfB endete 1:1 unentschieden. Den Treffer für die Grün-Weißen netzte Soufian Benyamina ein. Das Trikot, das er in diesem letzten Spiel der Drittliga-Saison 2020/2021 trug, wird nun für Tristan versteigert. Das lohnt sich: Bislang werden auf der Onlineplattform Ebay 1169 Euro dafür geboten.

Auktion läuft bis 1. Juni um 19 Uhr

Die Auktion läuft noch bis zum 1. Juni, 19 Uhr. Passend zum Kindertag ein schönes Geschenk für Tristan und seine Mutter. Denn das Geld geht auf das Spendenkonto, das Julian Sturm-Schneider von der Pflegeagentur „Ostsee-Intensivpflege“ für Tristan initiiert hat. Sein Ziel: ein neues Auto für Ulrike Baum, in das Tristans Rollstuhl passt.

Deshalb schickt er einen schnittigen Schlitten ins Rennen: Sturm-Schneider möchte einen zweistündigen Ausflug mit einem Cadillac nach Warnemünde versteigern. Bis zum Wochenende sollen alle, die Lust auf die Tour haben, online dafür bieten können.

Alexander Reymann (l) und Julian Sturm-Schneider (r) haben Tristan ins Stadion gebracht. Quelle: privat

Die Auktion will Julian Sturm-Schneider am Dienstag (1. Juni) auf der Homepage von „Ostsee-Intensivpflege“ aktivieren. An diese können sich auch diejenigen wenden, die mit dem Caddy gern einen geliebten Menschen glücklich machen möchten. „Wir wollen das Auto kostenlos für Palliativ-Fahrten zur Verfügung stellen.“ Familien sollen ihren Angehörigen eine Wünschefahrt ermöglichen können, aber auch jene, die gerade eine schwere Krankheit überstanden haben, sollen damit umhercruisen können, erklärt Sturm-Schneider.

Diesen Cadillac stellt die "Ostsee-Intensivpflege" Familien kostenlos für Palliativfahrten zur Verfügung. Auch jene, die gerade eine schwere Krankheit überstanden haben, sollen damit unterwegs sein dürfen. Quelle: privat

Spendenkonto für Tristan:

Kontoinhaber: Verein des Rotary-Club Warnemünde zur Förderung gemeinnütziger Zwecke e.V.

IBAN: DE91 1305 0000 0201 0187 99

BIC: NOLADE21ROS

Ostseesparkasse Rostock

Verwendungszweck: Ein Auto für Tristan

Von Antje Bernstein