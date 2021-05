Rostock

Nächtliche Ausschreitungen, drei verletzte Polizisten, ein verwüstetes Leichtathletikstadion und Unmengen gezündete Pyros: So lautet die ernüchternde Bilanz von Hansas Aufstiegsparty. Auch wenn ein Großteil der Rostocker Anhänger Hansas Rückkehr in die 2. Bundesliga am Sonnabend friedlich feierte, kam es in der Nacht zu Auseinandersetzungen mit der Polizei.

„Es war lange ein freudbetontes Fußballfest. Trotz des starken Einsatzes von Pyrotechnik und einzelner Flaschenwürfe seitens der Fans kam es zu keinen ernstzunehmenden Zwischenfällen. Erst am späten Abend kippte die Stimmung“, sagte Rostocks Polizeichef Achim Segebarth.

Eine Gruppe von zirka 250 Randalierern, die der Hansa-Fanszene zuzuordnen waren, steckte gegen 23.30 Uhr im Rostocker Stadtteil KTV einen mobilen Verkaufsstand in Brand. Beim Eintreffen von Polizei und Feuerwehr wurden die Einsatzkräfte mit Pyrotechnik und Flaschen angegriffen. Anschließend errichteten die Chaoten Barrikaden aus Mülltonnen und zündeten diese an. Erst durch den Einsatz starker Polizeikräfte konnte die Situation gegen 2.30 Uhr beruhigt und Löscharbeiten ermöglicht werden. Neben dem Verkaufsstand wurden durch die Brände 20 Mülltonnen und mehrere geparkte Fahrzeuge stark beschädigt. Zu Festnahmen kam es nicht. Die vermummten Randalierer zogen sich immer wieder in die Menge zurück. „Um mögliche Täter zu ermitteln, werden wir das vorhandene Videomaterial auswerten“, sagte Segebarth.

Einbruch ins Ostseestadion

Zudem brachen in der Nacht Unbekannte ins Ostseestadion ein. Zeugenhinweisen nach sollen sechs Personen, die als Angehörige der Hansa-Fanszene beschrieben wurden, aus einem Technikbereich einen Gabelstapler sowie ein Golfcar entwendet haben. Beide Maschinen wurden später im Barnstorfer Wald gefunden.

Hansa verurteilte den Diebstahl scharf. „Die Schäden gehen in den mittleren fünfstelligen Bereich. Geld, das woanders besser investiert gewesen wäre. Wenn ihr Männer seid und euch Fans nennt, dann kennt ihr unsere Nummer!“

Massive Schäden im Leichtathletik-Stadion

Auch im benachbarten Leichtathletik-Stadion kam es am Sonnabend zu massiven Sachbeschädigungen. Dort hinterließen rund 4000 bis 5000 Hansa-Ultras, die während der Partie gegen den VfB Lübeck eine wilde Aufstiegsparty feierten, ein Schlachtfeld. Am Morgen danach offenbarten sich die Schäden: Werbebanden waren zerstört, Eingangstore aus den Angeln gehoben. Auf der Tribüne türmte sich Müll. Die Laufbahn ist durch das Abbrennen von Pyros mit Brandlöchern übersät. Die Weitsprunggruben sind durch unzählige Glassplitter im Sand unbenutzbar.

+++ Alles über den Aufstieg und die Ausschreitungen +++ Am 25. Mai am Kiosk: Ihre OZ mit 8-seitigem Hansa-Special +++

„Als ich die Bilder der Zerstörung sah, war ich schockiert“, sagte Mandy Frank, Geschäftsführerin des 1. LAV Rostock. Zwar sei die städtische Anlage früher schon bei Hansa-Spielen beschädigt worden, aber diesmal sei das Ausmaß der Zerstörung besonders groß. „Ich kann es nicht fassen, dass ein Teil der Hansa-Fans die Sportanlagen der Stadt in dieser Weise zerstört und den Breitensportlern damit die Grundlage für Training und Wettkampf entzieht.“

Hansa Rostock rief Spendenaktion ins Leben

Am Sonntag riefen die Leichtathleten, die Ende Juli die Deutschen Jugendmeisterschaften ausrichten wollen, zu einer Aufräumaktion auf. Die Solidarität unter Rostocks Vereinen war riesig: rund 200 Helfer kamen. Auch Hansa reagierte, rief seine Fans zu einer Spendenaktion auf und steuerte selbst 19 650 Euro bei. „Das Geld soll den Vereinen zu Gute kommen und für das Leichtathletikstadion eingesetzt werden“, teilte der Aufsteiger mit.

Mandy Frank begrüßte die Hilfsaktion, sieht aber für die Zukunft Handlungsbedarf. „Wir müssen uns mit Vertretern der Vereine, der Stadt und der Polizei an einen Tisch setzen und überlegen, wie wir unsere Heimstätte bei Spielen des FC Hansa besser absichern können“, sagte sie.

Polizeitaktik wirft Fragen auf

Die Ausschreitungen in der Nacht, der massive Einsatz von Pyrotechnik und die Sachbeschädigungen werfen Fragen nach der Polizeitaktik auf. Sie waren mit 600 Kräften der Polizei Rostock sowie der Landes- und Bundespolizei im Einsatz. Zwei Beamte erlitten ein Knalltrauma, einer wurden nach einem Flaschenwurf am Auge verletzt. Die Polizei leitete Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Körperverletzung, des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte, der Verwendung verfassungsfeindlicher Symbole sowie eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ein. „In Anbetracht der emotionalen Stimmung haben wir uns bewusst für eine äußerst deeskalierende und zurückhaltende Einsatztaktik entschieden“, sagte Rostocks Polizeichef Segebarth. Bis die Lage in der Nacht doch eskalierte ...

Von Oliver Kramer