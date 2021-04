Warnemünde

Ein Eis, ein Kaltgetränk oder eine Bratwurst direkt am Warnemünder Strand? Viele Urlauber und Rostocker haben sich in den letzten Jahren daran gewöhnt, dass sie dies und mehr bei Anbietern wie der Strandoase Treichel bekommen.

Doch nachdem das Staatlichte Amt für Landwirtschaft und Umwelt Mittleres Mecklenburg (Stalu MM) in der vergangenen Wochen seine Position bekräftigt hatte, dass man illegale Bauten wie die Strandoase nicht länger dulden wolle, reagiert nun die Hansestadt: Der Strand sei Stadteigentum und hier habe Rostock die Planungshoheit. Man will in diesem Jahr den Durchbruch mit einem Bebauungsplan erreichen und damit Sicherheit für die lokalen Unternehmer herstellen.

Rückbau der Oasen-Fundamente

Der 1. April muss ein schwerer Tag für Matthias Treichel, Betreiber der beliebten Strandoase, gewesen sein. Denn im Anschluss an die Gesprächsrunde mit Landwirtschaftsminister Till Backhaus (SPD) hatte Treichel direkt begonnen das Fundament seiner Strandoase wieder zurück zu bauen. Kurz zuvor hatte er noch Hoffnung, dass man eine einvernehmliche Lösung finden werde. Vergebens.

Minister Backhaus nahm die Hanse- und Universitätsstadt ins Visier und bekräftigte den Standpunkt seiner Behörde (Stalu MM), für Recht und Ordnung einstehen zu wollen. Seine Kritik: Rostock habe nun bereits zehn Jahre illegale Bauten am Strand geduldet und damit wichtige sicherheitsrelevante Fragen wie die statische Sicherheit, den Brand- und Naturschutz oder die Zu- und Ableitung von Brauch- und Abwasser vernachlässigt. Er fordert, dass die Verwaltung hier schnell für Planungssicherheit sorgt.

Eigentum und Planungshoheit?

In diesem Zuge hatte er auch Rostocks Bausentor Holger Matthäus kritisiert. Dieser äußert sich nun und erklärt das Vorgehen der Verwaltung vor allem mit den immer wieder gescheiterten Versuchen für eine einheitliche Regelung am Strand zu sorgen. Demnach habe die kritisierte Duldung nur erfolgen können, „weil die B-Plan-Satzung nun in der finalen gesellschaftlichen Diskussion steht und breiter gesellschaftlicher Konsens über Nutzungen besteht.“

Er verteidigt das bisherige Vorgehen: „Der Strand in der Hanse – und Universitätsstadt Rostock ist Stadteigentum, einzigartig in Mecklenburg-Vorpommern. Wir haben hier Planungshoheit.“ Zwar habe das Stalu Bedenken wegen dem Hochwasserschutz, doch dieser „ist nach unserem Ermessen gewährleistet.“ Deshalb sollten saisonale Bauten außerhalb der eigentlichen Sturmflutsaison zulässig sein. Betrifft die Kritik von Landwirtschaftsministerium und Stalu also Belange, die diese Ämter gar nichts angehen?

Eine finale Satzung

Das Stalu erklärt diesbezüglich: „Die Errichtung baulicher Anlagen am Strand bedarf einer Baugenehmigung. Diese kann durch die Baugenehmigungsbehörde der Hansestadt Rostock nur im Einvernehmen mit der zuständigen Wasserbehörde – dem Stalu MM – erteilt werden“, erklärt Amtsleiterin Ines Liefke.

Was jedoch deutlich wird, ist: Die B-Plan-Satzung sei final. Doch was heißt das konkret? Gibt es eine Chance auf Planungssicherheit im nächsten Jahr? „Es gibt derzeit noch keinen neuen Entwurf eines B-Planes, sondern lediglich ein Konzept für den dritten Entwurf“, heißt es aus dem Stadtplanungsamt. Dieses war Gegenstand der Abstimmung mit dem Ortsbeirat, der bereits seine Zustimmung erteilt hat.

Die Geschichte des B-Plans Bereits im Dezember 2010 hatte die Bürgerschaft einen ersten Auslegungsbeschluss für Strandbewirtschaftung in Warnemünde – dieser enthielt unter anderem Gastronomie in den Dünen und auf einer zu errichtenden Seebrücke – zur Vorlage. In der zweiten Auslegung 2012 entfielen Pläne für Ganzjahresgastronomie vollständig. Im April 2014 schließlich wurde mehrheitlich die Einstellung des Verfahrens beschlossen, was mit zu wenig Nutzungsmöglichkeiten und fehlender Flexibilität der Planung erklärt wurde. Außerdem gab es intensive Diskussionen aufgrund der besonderen Sensibilität der Bereiche am Strand und in der Düne. Ein Konsens konnte vor allem aus naturschutz- umweltfachlicher Sicht nicht erzielt werden.

Strand nicht komplett zuballern

„Die Warnemünder wollen, dass der Strand nicht komplett zugeballert wird“, sagt Ortsbeiratsvorsitzende Wolfgang Nietzsche (Linke). Dies sei mit dem aktuellen Konzept gewährleistet. Wie dieses aussieht? Das Stadtplanungsamt klärt auf: Demnach soll es einen Standort an der Westmole geben, an dem Ganzjahresgastronomie ermöglicht werden soll. Darüber hinaus sind drei saisonale Gastronomiestandorte größer als 300 Quadratmeter, vier Strandversorgungsstandorte in Verbindung mit Sport, Spiel und nichtmotorisierten Wassersport und 13 Standorte für Strandkorbverleih mit Strandkiosk geplant.

Der Entwurf soll nach Angaben von Matthäus nun im Strukturentwicklungsausschuss und im Bauplanungsausschuss diskutiert werden. Hier wird ebenso auf Zustimmung gehofft. „Ziel ist es Ende zweiten Quartals den Auslegungsbeschluss zu erreichen“, sagt Rostocks Bausenator.

Einzelvorhaben befinden sich in der Prüfung

2021 müsse man als ein Jahr des Übergangs verstehen. „Im Moment sind Stadtverwaltung und Stalu in Prüfung der eingereichten Einzelvorhaben“, sagt Matthäus. Laut Stalu haben 18 Gewerbetreibende, einschließlich Matthias Treichel, Unterlagen eingereicht. Demnach prüfe die Rostocker Tourismuszentrale derzeit, wo und in welcher Größe bauliche Anlagen in dieser Saison aufgestellt werden sollen.

Die Vorgabe für die Unternehmer ist: Alle am Strand errichteten Bauten müssen innerhalb von zwölf Stunden zurückgebaut werden können. Demnach müssen die Besucher auch in diesem Jahr nicht um Strandkörbe, Eis und Bockwurst bangen.

Von Moritz Naumann