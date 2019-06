Rostock

Wegen des schweren Unwetters ist die Feuerwehr zu vier Großeinsätzen im Landkreis Rostock ausgerückt. Am Mittwochabend sind die Dachstühle von mehreren Häusern nach Blitzeinschlägen in Brand geraten – in der Gemeinde Lichtenhagen, in Klein Schwaß und Sildemow. In Kuchelmiß im Süden des Landkreises Rostock brannte eine Gartenlaube nach Blitzschlag nieder. Menschen wurden bislang nicht verletzt.

Zudem sind etliche Keller vollgelaufen, Äste heruntergefallen und Straßen überflutet. Nach Angaben von Kreissprecher Michael Fengler sind Feuerwehren im gesamten Kreisgebiet unterwegs.

Bilder vom Unwetter über MV

Mehr in Kürze.

OZ