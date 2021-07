Rostock

Nachdem es vor mehr als einem Monat bei Reparaturarbeiten in einem Fachgeschäft für Batterien und Akkus in der Doberaner Straße zu einem schweren Brand gekommen ist, herrscht weitestgehend wieder Ruhe in der Rostocker Kröpeliner-Tor-Vorstadt. Lediglich die hölzerne Stützkonstruktion vor der Fassade und Reste von Ruß an den Fenstern lassen erahnen, wie wild das Feuer hier gewütet haben muss.

Deutlich tiefer aber als die Spuren der Flammen sitzt der Schock, den die zehnköpfige Familie erlitten hat, welche 40 Jahre in dem Gebäude lebte. Haben sie doch nicht nur ihr Zuhause, sondern auch ihre treue und geliebte Hundedame Ruby verloren. „Erst gestern Nacht hatte ich wieder einen Albtraum, in dem sie vorgekommen ist. Die Bilder lassen einen einfach nicht mehr los“, gesteht Katharina Jens.

Sanierung oder Abriss?

Das Geschehene verarbeiten: Dazu blieb der jungen Frau und ihren Liebsten bislang keine Zeit. Stattdessen mussten neue Wohnungen organisiert, Einrichtungsgegenstände ausgewählt, frische Kleidung besorgt und sämtliche finanziellen Fragen geklärt werden. „Nach diesem Ereignis ist uns schließlich nichts mehr geblieben. Wir haben alles verloren.“ Und damit nicht genug: Noch immer ist unklar, wie es mit dem Wohnhaus weitergehen soll.

Am liebsten hätte die Familie bereits mit dem Rückbau des Gebäudes – bis auf die Außenfassade und die Seitenwände – begonnen. „Anschließend hätten wir dann alles von unten wieder hochgezogen, damit wir in zwei oder drei Jahren einziehen können“, so Jens. Ob dies aber infrage kommt oder doch noch eine Sanierung möglich ist, entscheide sich erst, wenn die Versicherung alle Optionen geprüft habe. Bis es aber so weit ist, werde es noch eine Weile dauern. Denn: Damit der Gutachter die Lage genau einschätzen kann, müsse das Haus von innen durchgestützt werden, wie Jens berichtet.

Schwere Vorwürfe gegen Feuerwehr

Ein weiterer Gedanke, der die gesamte Familie seit Wochen quält, ist, ob der Brand nicht schneller hätte gelöscht werden können. Wenn das Feuer doch im Erdgeschoss ausgebrochen ist, wie konnte es dann soweit kommen, dass die Flammen auch im Dachstuhl so stark gelodert haben? Hat die Feuerwehr die Lage vor Ort womöglich falsch eingeschätzt? Für Jens sei dies eine logische Erklärung. Ihrer Meinung nach sollen die Rettungskräfte sogar dazu beigetragen haben, dass das gesamte Gebäude von innen ausbrennen konnte.

Der Grund: „Während der Löscharbeiten haben sie alle Fenster aufgerissen und damit einen Kamineffekt erzeugt. Unsere Aufforderungen, dies zu unterlassen, hat man während der Löscharbeiten völlig ignoriert. Dabei sollte man die Sauerstoffzufuhr doch eher unterbrechen.“

Bessere Sicht für die Einsatzkräfte

Johann Edelmann, Leiter des Brandschutz- und Rettungsamtes weist diese Vorwürfe klar zurück. Dass bei einem Brand wie diesem alle Fenster aufgerissen werden, sei nichts Ungewöhnliches. Ganz im Gegenteil: „Das ist ein ganz normaler Vorgang. Auf diese Weise gehen wir sicher, dass der Rauch samt der Gase abziehen kann“, erklärt er. Und dies sei vor allem deshalb wichtig, damit die Einsatzkräfte im Inneren des Gebäudes eine bessere Sicht haben, um den Brandherd ausfindig zu machen und eventuell zurückgebliebene Personen suchen zu können.

Der sogenannte Kamineffekt entstehe alleine schon, wenn die Tür zum Haus geöffnet werde oder ein Fenster aufgrund der Hitze platzt. „Das lässt sich nicht verhindern. In diesem Fall war es auch noch so, dass innerhalb des Gebäudes, anders als in Mehrfamilienhäusern, sämtliche Türen zum Flur offen standen, wodurch es durch alle Ritzen gezogen hat“, so Edelmann weiter.

Auch dass es nach einer Weile im Dachgeschoss angefangen habe zu brennen, sei nicht unüblich. „Wenn es unten brennt, geht es meistens oben weiter.“ Schuld daran seien Gase, die nach oben steigen, sich dort ansammeln und schließlich entzünden. Aber genau für solche Situationen seien die Feuerwehrleute ausgebildet. „Wir wissen genau, wie damit umzugehen ist. In diesem Fall ist es uns sogar gelungen, eine Ausbreitung des Feuers auf die benachbarten Gebäude zu verhindern.“

Ermittlungen eingeleitet

Wie genau es zu dem Brand in der Doberaner Straße gekommen ist und ob tatsächlich ein defekter Akku Auslöser war, werde derzeit noch untersucht. Ein Gutachter sei mittlerweile vor Ort gewesen, wie der Rostocker Oberstaatsanwalt Harald Nowack auf OZ-Anfrage bestätigt. Solange dessen Bericht aber nicht vorliegt, könne noch nichts zur genauen Brandursache mitgeteilt werden. „Die Ermittlungen dazu laufen“, sagt Nowack.

Von Susanne Gidzinski