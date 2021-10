Nach Brand in Rostocker Akkuladen: Verfahren gegen Verursacher eingestellt

Nachdem es im Frühjahr bei Reparaturarbeiten in einem Fachgeschäft für Batterien und Akkus in der Doberaner Straße in Rostock zu einem schweren Brand gekommen ist, liegt nun das Gutachten des zuständigen Brandsachverständigen vor. Das haben die Ermittlungen ergeben und darum wurde das Verfahren gegen den Verursacher nun eingestellt.