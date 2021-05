Rostock

Knapp zehn Einsatzwagen stehen in der Doberaner Straße – Polizei, Technisches Hilfswerk und Feuerwehr. Um sie herum eine lange Absperrung und zahlreiche Schaulustige. Und vor ihnen das einsturzgefährdete Wohn- und Geschäftshaus, in dem am Vortag ein Brand außer Kontrolle geriet. „Das war ein Selbstläufer. Man kann froh sein, dass die Gebäude links und rechts davon noch stehen“, sagt ein Feuerwehrmann. Mehr als 24 Stunden sind die Rettungskräfte da bereits vor Ort im Einsatz.

Der Brand sei vom Akku-Geschäft im Erdgeschoss ausgegangen. Am Donnerstag, gegen 16 Uhr, soll die Reparatur an einem defekten Akku zu einem kleinen Brand geführt haben und dann auf andere Geräte übergesprungen sein. Die Löscharbeiten zogen sich anschließend sogar die ganze Nacht hindurch.

„Wir konnten nichts mehr rausholen“

Fabian Lübke steht am Tag nach dem Feuer lange vor dem ausgebrannten Gebäude. Der 20-Jährige wuchs in dem Haus auf. Seine Eltern und sein Stiefbruder wohnten noch immer dort. „Es ist alles weg“, bedauert er. „Wir konnten nichts mehr rausholen.“ Der Mitarbeiter eines Fahrradgeschäftes fuhr sofort zum Geschehen, als er über soziale Medien davon erfuhr.

Fabian Lübke (20) ist in dem ausgebrannten Haus aufgewachsen. Quelle: Anh Tran

„Mein Stiefbruder hat ein Knallen und eine Erschütterung mitbekommen“, erzählt Lübke. „Als der Rauch sich entwickelte, hat er sofort unsere Mutter da rausgeholt. Aber den Hund konnte er nicht mehr retten.“ Der junge Mann zeigt sich dennoch den Umständen entsprechend erleichtert. Außer einer leichten Rauchvergiftung bei seiner Mutter, die über Nacht im Krankenhaus blieb, sei niemand verletzt gewesen, sagt er. „Ansonsten geht es allen soweit gut.“

Laute Explosionen und weinende Menschen

Sylke Parlow ist Friseurin und beobachtete das Geschehen von ihrem Arbeitsplatz auf der anderen Straßenseite aus. „Es fing alles ganz harmlos mit ein bisschen weißem Rauch an“, erinnert sie sich. „Dann wurde der Qualm immer mehr und wir haben sogar laute Explosionen gehört.“

Sylke Parlow (56) ist Friseurin und beobachtete den Brand von ihrem Arbeitsplatz auf der anderen Straßenseite aus. Quelle: Anh Tran

Um sich vor dem giftigen Rauch zu schützen, mussten Parlow und ihre Kolleginnen Fenster und Türen verschließen. Der Gestank sei beißend gewesen, sagt die 56-Jährige. „Das war ganz schlimm. So etwas habe ich noch nie live erlebt.“

Das Leid der Betroffenen ging ihr ebenfalls sehr nahe. Sie habe einen jungen Mann gesehen, der nach seiner Rettung aus den oberen Stockwerken des brennendes Hauses „bitterlich geweint“ habe. Auch der ungewisse Verlauf des stundenlang andauernden Brandes habe ihr viele Sorgen bereitet. „Zum Glück hat die Feuerwehr so gut gearbeitet. Die haben Hochachtung verdient.“

Altbau und Akkus begünstigten Ausbreitung von Feuer

Mehr als 24 Stunden nach Einsatzbeginn gibt es am Einsatzort weiterhin keine Entwarnung – im Gegenteil. Noch immer könnten sich kleine Glutherde in dem Altbau befinden, erklärt Feuerwehr-Zugführer Marco Kröpelin. „Aber wir kommen da nicht ran, weil wir nicht sicher ausschließen können, dass das Haus einstürzt.“ Der 34-Jährige weiter: „Deshalb müssen wir phasenweise immer wieder löschen, wenn sich Rauch entwickelt, um die Lage unter Kontrolle zu halten.“

Feuerwehr-Zugführer Marco Kröpelin (34) steht vor dem ausgebranntem Haus, welches im Hintergrund zu sehen ist. Quelle: Martin Börner

Brände, die durch Akkus und Batterien entstehen, seien besonders heiß, so Kröpelin. Deshalb sei mehr Wasser zum Löschen nötig. Zudem habe die Bauweise des Gebäudes den Brand begünstigt. In Altbauten gebe es oft Stoffe in den Wänden, die nicht den modernsten Anforderungen für Brandschutz entsprächen. „Man weiß oft nicht, was da alles verbaut ist“, so Kröpelin.

Auch der giftige Rauch, der durch die vielen Chemikalien entstand, sei ungemein gefährlich gewesen. Diese Stoffe lagerten sich auch an der Kleidung der Einsatzkräfte ab, so dass diese noch vor Ort dekontaminiert werden mussten.

Technisches Hilfswerk sichert Gebäude

Auswirkungen hatte der Brand nicht nur auf das Mehrfamilienhaus selbst und die unmittelbare Nachbarschaft. Da das Gebäude als einsturzgefährdet gilt, sorgten 40 Einsatzkräfte des Technischen Hilfswerkes für die Sicherung des Hauses und der Nachbargebäude. Das führte auch dazu, dass die Doberaner Straße den ganzen Freitag über für den Straßenbahn- und Autoverkehr gesperrt blieb. Eine Freigabe des Verkehrs kann laut der Einsatzkräfte erst erfolgen, wenn der Gutachter das Gebäude begutachten konnte. Das war am Freitag allerdings noch nicht der Fall.

Von Anh Tran