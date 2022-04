Nach Buga-Planungsstopp: Steuerzahlerbund kritisiert Rostocker Bürgerschaft

Rostock

Nach dem Stopp der bisherigen Planungen für die Bundesgartenschau 2025 in Rostock hat der Bund der Steuerzahler scharfe Kritik geübt. „Die Stadtspitze und die Rostocker Bürgerschaft müssen sich fragen lassen, ob die tatsächliche Leistungsfähigkeit der Hansestadt überschätzt wurde, weil der Wunsch nach einer überambitionierten Stadtentwicklung im Vordergrund stand“, sagte die stellvertretende Landesvorsitzende Diana Behr der Deutschen Presse-Agentur. Rostock habe sich übernommen, obwohl es schon negative Erfahrungen mit der Internationalen Gartenbauausstellung (IGA) 2003 gab.

„Spätestens als klar war, dass mit der Werftenpleite und dem Weggang von Caterpillar und Nordex auch der Ausfall von Steuereinnahmen droht, hätte man die Notbremse ziehen müssen“, sagte Behr weiter. Jetzt müsse alles auf den Prüfstand und transparent überlegt werden, was leistbar sei und was nicht.

Seit Ende vergangener Woche steht fest, dass die Buga 2025 in Rostock nicht wie geplant stattfinden kann. Das hatte die Projektgesellschaft nach einer Aufsichtsratssitzung am Freitag mitgeteilt. Nun stehen vier Alternativen zur Debatte: Eine Verschiebung der Buga in die Jahre 2026 beziehungsweise 2028 oder eine Bundesgartenschau auf dem alten IGA-Gelände in den Jahren 2025 oder 2026.

Von RND/dpa