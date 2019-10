Nach Cannabis-Urteil: Rostocker Grünen-Politiker Wüstemann mischt wieder mit

Rostock

Der Fall ging deutschlandweit durch die Medien: Die Polizei entdeckte beim Rostocker Kommunalpolitiker Henning Wüstemann (Grüne) zwei Indoorgewächshäuser mit insgesamt acht Hanfpflanzen. Das Amtsgericht Rostock verurteilte ihn daraufhin wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz zu einer Freiheitsstrafe von sechs Monaten auf Bewährung.

Nach dem Fund ließ Wüstemann sämtliche Mandate in der Bürgerschaft ruhen. Nun kehrt die Nachwuchshoffnung der Grünen wieder auf die politische Bühne Rostocks zurück – was auch auf Kritik stößt.

„Ich habe in meinem persönlichen Leben einen Fehler gemacht, für den ich bestraft worden bin. Das heißt aber nicht, dass ich nicht mehr am politischen und gesellschaftlichen Leben teilhaben darf“, sagt der 34-Jährige.

Die Grünen schicken Wüstemann als sachkundigen Einwohner in den Verwaltungsrat der Ostsee-Sparkasse, in den Finanzausschuss der Bürgerschaft und als stellvertretendes Mitglied in die Versammlung des Städte- und Gemeindetages Mecklenburg-Vorpommerns. „Ich bin seit neun Jahren ehrenamtlich engagiert und habe gute Sachpolitik gemacht. Diese will ich fortführen“, sagt Wüstemann.

Aufzucht durch Zufall entdeckt

Der Anbau der Hanfpflanzen fiel nur durch Zufall auf: Laut Polizeibericht hatte der Jungpolitiker in einem Wohnhaus im Barnstorfer Weg, Stadtteil Kröpeliner-Tor-Vorstadt, einen Lagerraum angemietet und zwei Indoorgewächshäuser eingerichtet. Den Anbau beschrieben die Beamten als professionell. Aufgrund eines Defekts an der Versorgungsleitung tropfte jedoch das Wasser in die darunter liegenden Räume, so dass der Lagerraum aufgebrochen und die Aufzucht entdeckt wurde.

Für politische Gegner war es ein gefundenes Fressen. Schnell wurde Wüstemann in einem Internet-Blog als „eine Art Pablo Escobar der KTV“ tituliert – in Anlehnung an den großen kolumbianischen Drogenbaron. Doch dafür, dass Wüstemann mit den Pflanzen tatsächlich handelte, gibt es aus Sicht der Ermittler keine Beweise. Sie hatten seine Wohnung durchsucht. „Es war ,nur’ eine Aufzucht“, sagt Harald Nowak, Sprecher der Rostocker Staatsanwaltschaft. Die sechs Monate Bewährung sind Ende September abgelaufen.

Rostocker Bund spricht von Vertrauensbruch

Dennoch wird Wüstemanns politische Rückkehr kritisch gesehen. Kontra gibt es vor allem von Kommunalpolitikerin Sybille Bachmann (Rostocker Bund). Sie spricht von einem Vertrauensbruch durch die Grünen bei der Aufstellung des Kandidaten für den Ospa-Verwaltungsrat: „Uns ist nie mitgeteilt worden, dass gegen Herrn Wüstemann ein Urteil vorliegt“, sagt Bachmann. Es habe lediglich geheißen, das Verfahren sei beendet worden. „Das ist eine Frechheit“, so Bachmann.

Für den Rostocker Bund sei klar: „Mitglieder der Bürgerschaft, Ausschüsse, Aufsichtsräte und Gremien sollten sich unseres Erachtens sowohl im Privatbereich als auch Ehrenamt rechtskonform verhalten.“ Wüstemann sei nun jedoch vorbestraft.

Auch dass der Grünen-Politiker seine Mandate in der Bürgerschaft bis zur Wahl im Mai fast ein Jahr lang ruhen ließ, stößt Bachmann auf. „Laut Kommunalverfassung ist das nicht erlaubt. Es gibt nur den Rücktritt vom Mandat.“ Sie empfinde das Vorgehen als dreist. „Da gibt es aber kein Unrechtsbewusstsein, es soll weitergehen wie bisher. Wir haben daher kein Vertrauen mehr in seine Person“, so Bachmann.

Verweis auf Gesetzeslage

Wüstemann weist die Vorwürfe zurück: „Ich habe für meinen Fehler politische Konsequenzen gezogen und habe auch nicht für die Kommunalwahlen im Mai kandidiert. Ich wäre aber gern wieder Mitglied der Bürgerschaft geworden. Mir macht das Spaß“, sagt junge Mann, der als Assistent der Geschäftsleitung eines bekannten Rostocker Werbeunternehmens arbeitet.

Auch gebe es klare gesetzliche Regelungen: „Wenn ich ein Verbrechen begangen habe, darf ich keine Mandate annehmen. Bei mir handelt es sich um ein Vergehen“, betont Wüstemann. Die Grenze zwischen Vergehen und Verbrechen liegt laut Strafgesetzbuch bei einer Freiheitsstrafe von einem Jahr. Und: Zwar stehe in der Kommunalverfassung nichts vom Ruhenlassen eines Mandates – deshalb sei dies aber noch lange nicht verboten, so seine juristische Deutung.

Rückendeckung durch Partei

Rückendeckung bekommt Wüstemann von Grünen-Fraktionschef Uwe Flachsmeyer: „Es gab ein strafrechtliches Verfahren und er hat eine Strafe bekommen. Im Zuge der Resozialisierung heißt das nun aber nicht, dass er sich nicht mehr im gesellschaftlichen und politischen Leben engagieren darf.“

Dabei sei auch die Schwere zu berücksichtigen: „Er hat keine Körperverletzung begangen. Es war kein Totschlag oder Mord. Es geht um eine Hanf-Aufzucht, die im Moment in Deutschland verboten ist“, so Flachsmeyer. Die Grünen setzen vor allem auf die Finanzkompetenz des gelernten Bankkaufmanns.

Für Rostocks CDU-Chef Daniel Peters ist die Sache erledigt: „Das sind Privatangelegenheiten eines jeden Einzelnen. Ich schätze Henning Wüstemann als sachlichen Vertreter.“ Kommunalpolitik sei ein Ehrenamt, so Peters. „Offensichtlich nehmen sich einige aber viel zu wichtig und müssen andere permanent öffentlich vorführen. Das ist bedauerlich.“

