Rostock

Zu Weihnachten über den Ozean schippern: Das ist der Traum vieler Menschen. Für 300 Passagiere des Kreuzfahrtschiffs „Mein Schiff 4“ von Tui Cruises aus dem niedersächsischen Hannover ist dieser am vergangenen Sonntag aber zerplatzt. Wegen mehrerer Corona-Fälle an Bord mussten sie ihre Reise zu den Kanaren vorzeitig beenden. Dabei hätten sie noch sieben weitere Tage auf dem Schiff verbringen sollen, wie eine Unternehmenssprecherin bestätigt.

Die Infektionen konnten zunächst bei vier Gästen festgestellt werden. Nach einer vollständigen Testung von Passagieren und Besatzung seien einige weitere Fälle hinzugekommen. In Absprache mit den spanischen Behörden wurden die Betroffenen sowie sämtliche Kontaktpersonen in einem speziell dafür vorgesehenen Bereich an Bord isoliert. Sie sollen nun an Land weiter in Quarantäne bleiben. Die Infizierten hätten entweder keine oder nur leichte Symptome.

Bereits am späten Sonntagabend legte das Schiff mit neuen Gästen wieder ab. An Bord gelte zurzeit das 3G-Modell. Passagiere müssen demnach geimpft, genesen oder getestet sein. Vom 23. Februar an gilt dann 2G plus (geimpft oder genesen mit zusätzlichem Test).

Aida setzt auf 1G plus

Anders sieht die Situation bei Deutschlands größter Kreuzfahrtreederei aus. Damit es erst gar nicht zu solch einem Vorfall kommt, setzt das Rostocker Unternehmen Aida Cruises schon seit Monaten auf ein deutlich strengeres Gesundheits- und Hygienekonzept. „Im Prinzip fahren wir aktuell mit allen unseren Schiffen unter 1G plus, was sich wirklich bewährt hat“, teilt Aida-Sprecherin Nadine Maraschi auf OZ-Anfrage mit.

Ein Tag vor Aufstieg ist für alle Passagiere ein zertifizierter Antigentest erforderlich. „Die Gäste und Crew an Bord sind geimpft und wir führen vor Check-in einen weiteren qualifizierten PCR-Test für alle Erwachsenen durch“, so die Unternehmenssprecherin weiter. Auch Kinder sind von der Regelung nicht ausgenommen. Zusätzlich gelten auf den Schiffen strenge Abstandsregelungen, weshalb die Schiffe seit dem Neustart mit angepasster Kapazität unterwegs sind.

Isolation und Quarantäne

Sollte es trotz der strengen Vorkehrungen zu einem Corona-Ausbruch an Bord eines der Aida-Schiffe kommen, so hat die Reederei auch hier mit einem Konzept vorgesorgt, wie das Unternehmen betont. So seien die medizinischen Center an Bord mit modernen Covid-19-Testgeräten ausgestattet und auch die Teams wurden erweitert. „Damit gewährleisten wir rund um die Uhr eine umfassende Betreuung für Gäste und Crew. Bei Verdachtsfällen stehen ausreichend Möglichkeiten für eine umgehende individuelle Isolation zur Verfügung“, erklärt Maraschi. Mitreisende des positiv getesteten Gastes sowie enge Kontakte werden ausfindig gemacht, ebenfalls isoliert und getestet.

Gemeinsam mit der Schiffsleitung meldet das medizinische Personal den Gesundheitsstand sowie Verdachts- und Positivfälle an die Hafenbehörden und jeweiligen Gesundheitsämter und stimmt sich mit ihnen über das weitere Vorgehen ab. „Im Fall einer notwendigen Quarantäne im Zielgebiet organisieren wir kostenfrei die Unterbringung und anschließende Rückreise nach Hause.“

Optimistischer Blick in die Zukunft

Trotz der aktuellen Lage und der steigenden Fallzahlen – auch hinsichtlich der neuen Corona-Variante Omikron – blickt das Kreuzfahrtunternehmen optimistisch in die Zukunft. „Im kommenden Februar 2022 werden wir unser neues Schiff ’Aidacosma’ in Dienst stellen – darüber freuen wir uns sehr“, sagt Maraschi.

Die Meyer-Werft aus Papenburg hat das Kreuzfahrtschiff in Bremerhaven an die Rostocker Reederei Aida Cruises übergeben. Nach Reedereiangaben soll das 337 Meter lange Schiff zunächst in Hamburg stationiert werden und ab Februar von dort siebentägige Kreuzfahrten zu europäischen Metropolen unternehmen.

Der Neuzugang wird, wie seine Schwester „Aidanova“, mit LNG betrieben – es ist damit also das zweite Schiff in der Aida-Flotte mit einem Flüssiggas-Antrieb, der weniger Schadstoffe ausstößt als eine herkömmliche Dieselmaschine. „Der heutige Tag markiert einen wichtigen Meilenstein auf unserem Weg zur emissionsneutralen Kreuzfahrt“, betont Unternehmenschef Felix Eichhorn anlässlich der feierlichen Zeremonie. Ausgelegt ist die „Aidacosma“ auf bis zu 5400 Passagiere.

Von Susanne Gidzinski