Nach Corona-Demo in Rostock: Anmelder Kaufmann bekommt Anzeige der Polizei

Rostock

Die Polizei stuft die Demonstration gegen die Coroana-Maßnahmen in Rostock am Montag im Nachgang als aggressiver und ablehnender gegenüber der Polizei ein als in den Vorwochen. Um die Teilnehmer davon abzuhalten, ihre vorgeschriebene Route zu verlassen, war die Polizei entschiedener vorgegangen als bei vorherigen Demonstrationen. Polizeikräfte haben durch „den Einsatz von einfacher körperlicher Gewalt und den Einsatz des Schlagstockes“ verhindert, dass Absperrungen durchbrochen wurden. Gegen den Anmelder der Demo, Jens Kaufmann, ermittelt die Polizei nun auch.

„Der Versammlungsleiter hatte während des Aufzuges mitgeteilt, dass er nicht mehr an der Versammlung teilnimmt, erklärte die Versammlung aber nicht für beendet und benannte auch keinen neuen Versammlungsleiter. In diesem Zusammenhang wurde eine entsprechende Anzeige wegen Verdachts des Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz aufgenommen“, teilt die Polizeiinspektion Rostock mit.

Versammlungen müssen 48 Stunden vor Aufruf angemeldet werden

Laut Versammlungsgesetz muss ein Versammlungsleiter, der eine Versammlung nicht so durchführt, wie sie angemeldet wurde, mit Geld- oder sogar Freiheitsstrafe rechnen.

Versammlungen wie Kundgebungen, Demonstrationen oder Um- und Aufzüge müssen zwar von den Behörden nicht genehmigt werden, allerdings müssen die Veranstaltungen angemeldet werden. Und: Sie müssen spätestens 48 Stunden vor Bekanntgabe der Versammlungen – also zum Beispiel vor dem Aufruf in Medien – angemeldet werden. In der vergangenen Woche hatte bereits zum Ende der Demonstration in Rostock ein Teilnehmer dazu aufgerufen, in der nächsten Woche wiederzukommen. Laut Polizei war auch dies ein Verstoß gegen das Versammlungsgesetz.

Gesundheitsbehörden können strenge Auflagen fordern

Laut Corona-Landesverordnung sind Versammlungen wie die Demonstrationen in Rostock nach Artikel 8 des Grundgesetzes zulässig – wenn die Auflagen eingehalten werden. Die Versammlungsbehörde kann in Abstimmung mit der Gesundheitsbehörde im Sinne des Infektionsschutzgesetzes die Versammlung allerdings beschränken oder mit weitergehenden Auflagen versehen – zum Beispiel mit der Verpflichtung eine Mund-Nase-Bedeckung zu tragen.

In der Spitze hatten sich in Rostock am Montag etwa 4000 Personen laut Angaben der Polizei dem Aufzug angeschlossen, zum deutlich überwiegenden Anteil aus dem bürgerlichen Spektrum. „Nichtsdestotrotz war festzustellen, dass an der heutigen Demonstration erneut auch rechte Gruppierungen sowie gewaltbereite Fußballanhänger teilgenommen haben. Insgesamt war die Grundstimmung gegenüber der Polizei deutlich aggressiver und ablehnender“, heißt es in einer Mitteilung.

