Nach Corona-Fall an Rostocker Krusenstern-Schule: Lehrer und Schüler müssen zum Test

Rostock

Nachdem eine Schülerin der Krusensternschule in Rostock positiv auf das Corona-Virus getestet worden ist, sollen jetzt Schüler und Lehrer getestet werden. Für die unmittelbar in Frage kommenden Personen aus dem schulischen Umfeld führt das Gesundheitsamt am Donnerstag ab 10 Uhr am Gesundheitsamt, Paulstraße 22, eine Testreihe durch. Nach Vorliegen der Ergebnisse soll über die weitere Vorgehensweise entschieden werden, hieß es.

Wie das Gesundheitsamt der Stadt am Mittwoch mitteilte, liegt das Testergebnis der Schülerin bereits seit dem letzten Schultag vor den Herbstferien vor.

Auch an weiteren Schulen in MV müssen sich Schüler und Lehrer in den Herbstferien testen lassen. Unter anderem ist die deutsch-polnische Schule in Löcknitz betroffen. Dort wurde bei einem Lehrer und fünf Schülern das Corona-Virus nachgewiesen.

Von OZ