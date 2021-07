Warnemünde

Endlich fährt sie wieder. Leinen los! Die „Aidasol“ hat am Donnerstagabend wieder ab Warnemünde abgelegt. Das ist das erste Mal seit 2019. Alles ist auf dieser Fahrt etwas anders, vielleicht auch besser?

Auf dem etwas kleineren Ableger der 14 Aida-Schiffe haben eigentlich um die 2600 Menschen Platz. Belegt ist das Schiff gerade mal mit knapp der Hälfte. Vor dem Check-in-Schalter spürt man davon nicht viel. Die Schlange für das vorgebuchte Einchecken ist lang und trübt die Vorfreude auf das Schiff. Mitgebracht werden muss ein aktueller Corona-Test, vor Ort wird wiederum ein Schnelltest durchgeführt, auf dessen Ergebnis man 90 Minuten in der Kabinenquarantäne warten muss.

Ehepaar Koch hat schon Aida-Reise 27 und 28 geplant

Familie Koch, die aus Werder bei Potsdam kommt, ist wenig begeistert. „Wir waren gerade 11 Wochen mit ,Mein Schiff’ unterwegs, da wurde nicht so viel Brimborium gemacht und es hat auch funktioniert.“ Christa Koch fügt hinzu: „Die sind beim Test richtig tief in die Nase.“ Die letzte Fahrt des schiffbegeisterten Rentnerpaares war mit der „Aidaperla“. „Es gab kaum deutschsprachiges Personal, das war unangenehm, wenn man nicht gern Englisch spricht“, erzählt Christa Koch (66).

Uwe (67) und Christa Koch (66) begleiten ihre Kinder, die Kreuzfahrtnovizen Martin Pippirs (50), seine Frau Silvana (46) und Sohn bzw. Enkel Benito (12) Quelle: AvS

Abhalten lassen sich die Kochs als eingefleischte Aida-Fahrer von den nächsten Kreuzfahrten mit dem Kussmundschiff dennoch nicht. Uwe Koch (67): „Das ist unsere 26. Aida-Reise – und Nummer 27 und Nummer 28 sind auch schon gebucht. Entweder man liebt es oder man hasst es. Die Kinder fahren zum ersten Mal, da kommen wir noch mal mit.“ Toll wiederum finden sie, dass das Schiff nur halb belegt ist, das bedeutet mehr Platz für jeden.

„Früher warst du in einer halben Stunde durch“

Auch zwei Frauen aus Berlin sind leicht genervt von der langen Check-in-Zeit, die nun schon mit zwei Stunden zu Buche schlägt. „Klar, ist es nervig, früher warst du immer in einer halben Stunde durch“, sagen sie. Die ganze Crew scheint für den aufwendigen Check-in-Vorgang engagiert zu sein. Da buchen einen auch der Outdoor-Guide und die Spa-Mitarbeiterin ein. Ansonsten ist aus dem Schiff alles möglich, nur etwas anders. Anstelle von Büfetts wird das Essen serviert, aber das wird gerne angenommen.

Ehepaar Kittel Quelle: AvS

„Wir sind begeisterte Schwedenfans“

Zum Auslaufen acht Stunden nach dem ersten Check-in versammeln sich die meisten Gäste dicht gedrängt am Geländer. Jeder ist ja mehrfach getestet, auf Deck herrscht keine Maskenpflicht. Auch die Gewinner der OZ-Aida-Reise, Ehepaar Christina und Tobias Kittel (beide 35) sind mit auf dem Schiff. Es ist ihre erste Kreuzfahrt, allerdings in ihr Lieblingsland. „Wir sind begeisterte Schwedenfans. Sind bisher noch nie mit einem Kreuzfahrtschiff gefahren, nur eben mit der Fähre nach Trelleborg.“ Da kommt der bevorstehende Landgang in Göteborg, wo das Schiff Freitagmittag angelegt hat, sehr gelegen. Auch dass die Aida endlich wieder ab Warnemünde fährt, freut das Gewinnerpaar. „Wir kommen ja aus Rostock und das Schiff gehört ja zur Optik schon dazu“, sagt Christina Kittel.

Landgänge ausschließlich in festen Gruppen

Die Landgänge werden zur Zeit ausschließlich in festen Gruppen absolviert. Wer sich von der Gruppe entfernt, um sich zum Beispiel ein Souvenir zu besorgen, kann großen Ärger bekommen. Frau Maraschi von Aida erklärt das System. „Wir sind hier durch das Testen in einer sicheren Blase. Wenn sich jemand auf eigene Faust entfernt, weiß keiner, was passiert.“ Bei einem Ausflug ist es wohl schon vorgekommen, dass jemand kurz stiften gegangen ist. Aufs Schiff ging es danach nicht mehr. Die böse Folge: Rücktransport auf eigene Faust und eigene Kosten.

Von Anja von Semenow