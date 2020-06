Nach Corona-Pause: Gehlsdorfer Hilfstransport rollt wieder nach Litauen

Gehlsdorf

Durch die Corona-Pandemie sind die Gehlsdorfer Hilfslieferungen zur litauischen Diakonie-Sozialstation „Sandora“ ins Stocken geraten. Der alljährliche Oster-Transport mit einem Lkw nach Šilutė musste abgesagt werden. Dabei stapelten sich bei Helfer Franz Lausch bereits etliche Kartons mit Lebensmitteln und Osterhasen.

Am 22. Mai gelang es schließlich, einen ersten Kleintransporter von Rostock über Trelleborg ins Memelland zu schicken. „Das war für uns eine große und unverhoffte Hilfe und für die Kinder, die von der Diakonie-Sozialstation betreut werden, eine große Freude in dieser nicht leichten Zeit“, sagt Dietmar Cassel, Pastor der Kirchengemeinde St. Michael in Gehlsdorf. An diesem Dienstag folgte nun die zweite Tour. Eine weitere ist in vierzehn Tagen geplant.

Anzeige

Ungewöhnlich viele Lebensmittel in diesem Jahr

Hilda Strangalys wohnt in einem Haus ohne Strom und Wasser. Franz Lausch hat ihr ein kleines Solargestell gebaut, das mit vier LED-Glühbirnen betrieben werden kann. Quelle: Privat

Weitere OZ+ Artikel

Insgesamt sind rund 100 Bananenkartons gepackt. „Wir haben in diesem Jahr ungewöhnlich viele Lebensmittel bekommen – dank dem Real-Markt in Sievershagen und dem Edeka in Malchow. Sonst sind es vor allem Kleidungsstücke, die wir erhalten“, sagt Franz Lausch, der seit mehr als 25 Jahren die Transporte mitorganisiert. Die Apotheke Dummerstorf spendete sogar Corona-Masken und Desinfektionsmittel im Wert von 2000 Euro. „Mit diesem Umfang haben wir nicht gerechnet. Das ist toll“, so der 79-Jährige. Hinzu kommen Krankenstühle und ein Kinder-Fahrrad.

Auch die Litauer haben mit den Folgen der Corona-Pandemie zu kämpfen. „Die Mitarbeiter der Sozialstation können im Moment nur sehr eingeschränkt arbeiten“, berichtet Pastor Cassel. Die Kindersommerfreizeit und die Rentnerfahrt im Herbst seien dort bereits abgesagt worden. „Wir hoffen, dass zumindest unser Hilfstransport über den 1. Advent stattfinden kann“, so Cassel.

Spendengelder an Bedürftige verteilt

Während der Pandemie haben die Gehsldorfer bereits Spendengelder in Höhe von 1500 zur Sozialstation geschickt. „Diese sind an rund 50 Bedürftige verteilt worden“, sagt Franz Lausch. Darunter befand sich ein Mann, der keine Hände und Füße mehr hat, weil diese abgefroren sind. Auch erhielt eine Frau eine Spende, die in einem Moor ohne Strom und Wasser lebt. „Die Gelder hätten wir sonst Ostern für unseren Hilfstransport mit Lkw gebraucht“, sagt Lausch.

Hilfsprogramm für Wolfskinder

Der Gehlsdorfer mussten durch die Pandemie zudem ein Herzensprojekt vorübergehend ruhen lassen. Lausch setzt sich für Hanelore Kirkickiené ein. Sie gehört zu den sogenannten Wolfskindern, die im zweiten Weltkrieg gewaltsam von ihren Eltern getrennt wurden und nach Litauen fliehen mussten. Dort zogen sie bettelnd durchs Land.

„Die Bundesregierung hat nun ein finanzielles Hilfsprogramm für die Betroffenen aufgelegt“, sagt Lausch. Den Antrag dazu hätte er schon längst gemeinsam mit der 80-Jährigen ausgefüllt, wenn nicht die Pandemie dazwischengekommen wäre. 2500 Euro könnte die Frau bekommen. „Sie erfüllt die Bedingungen“, ist Lausch überzeugt. Im kommenden Monat will er aber endlich zu ihr fahren.

Spenden: IBAN: DE 60 1305 0000 0201 0407 94, Bank: Ostsee-Sparkasse Rostock, Verwendungszweck: Litauenhilfe SILUTE.

Über den Autor

Von André Horn