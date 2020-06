Nach Corona-Pause: Rostocker A-Rosa Schiffe schippern wieder nach Frankreich

Rostock

Die A-Rosa schippert wieder: Die Schiffe der Rostocker Flusskreuzfahrt-Reederei sind bereits wieder auf der Donau, dem Douro und dem Rhein unterwegs. Nun sollen die französischen Behörden bestätigt haben, dass der geplante Neustart der Reisen in Frankreich ab dem 11. Juli 2020 möglich ist.

Der Geschäftsführer des Kreuzfahrtunternehmens Jörg Eichler ist froh, dass ihre Schiffe wieder die Flüsse Europas befahren können: „Wir haben viel Zeit darauf verwendet, die Umsetzung unseres Hygiene- und Gesundheitskonzeptes so elegant wie möglich zu gestalten“, so Eichler. Die ersten Reisen sollen mit reduzierter Auslastung stattfinden. An Board soll es statt Buffet mehrgängige Menüs geben. Die Ausflüge sollen in kleinen Gruppen stattfinden. Die Pools und Fitnessräume können genutzt werden.

Von OZ