Nach Corona: Robbenforschungsstation öffnet wieder für Besucher

Rostock

Fleißig drehen Luca, Marco und Paco ihre Runden durchs kühle Nass – üben noch einmal ihre Saltos ein. Es dauert nicht mehr lange, dann können die drei Robben ihr Geschick endlich wieder vor Publikum präsentieren.

Denn: Nach Monaten der Schließung öffnet das Marine Science Center (MSC) in Hohe Düne ab Mittwoch seine Türen für Besucher – wenn auch nicht im gewohnten Umfang. „Wir sind froh, dass wir nun wieder eine gewisse Routine in unsere Arbeit auf dem Forschungsschiff bringen können“, sagt Prof. Guido Dehnhardt, Leiter der Robbenforschungsstation.

Arbeiten nach strengem Pandemieplan

Seit Beginn der Corona-Krise in Rostock haben die Wissenschaftler nach einem strengen Pandemieplan gearbeitet. Aufgeteilt in Zweierteams, haben sie sich abwechselnd um die Tiere auf der Anlage gekümmert. Ein Zusammentreffen der entsprechenden Mitarbeiter war strengstens untersagt und ist es immer noch. „Mittlerweile haben wir die Teams auf jeweils fünf Personen aufgestockt. Wir achten dennoch penibel darauf, dass sich diese nicht begegnen“, meint Dehnhardt.

Solange unklar sei, ob das Virus auch auf Tiere übertragen werden könne, möchten die Forscher kein unnötiges Risiko eingehen. „Auf diese Art können wir stets die Versorgung der Tiere gewährleisten – sogar, wenn sich einer unserer Mitarbeiter anstecken sollte.“

Gewöhnungsbedürftige Situation für alle

Die letzten Wochen seien nicht nur für die Wissenschaftler, sondern auch für die Tiere gewöhnungsbedürftig gewesen. „Die haben sofort bemerkt, dass etwas anders ist. So ruhig kennen sie die Station gar nicht“, erklärt Dehnhardt. Das liege nicht nur daran, dass die Besucher fehlten, sondern auch, weil ein Großteil des Teams – so wie er selbst – von zu Hause aus gearbeitet habe. Nur schweren Herzens konnte sich der Leiter des Centers so lange von den Meeressäugern trennen. „Es hat einfach etwas gefehlt. Immerhin für die Robben haben wir den Alltag größtenteils aufrechterhalten können.“

Robben im Einsatz für die Forschung Am Marine Science Center wird aktuell mit neun Seehunden, zwei Seelöwen und einem Seebären gearbeitet. Alle Robben der Station sind Männchen, die in verschiedenen Zoos geboren wurden. Bewusst werde nur mit einem Geschlecht gearbeitet, um zu vermeiden, dass Jungtiere geboren werden, die in den meisten Fällen abgegeben werden müssten. Vom Dach des schwimmenden Forschungszentrums aus können Besucher die wissenschaftliche Arbeit und das tägliche Training mit den Robben verfolgen. Ein Mitarbeiter führt die Gäste in einem Kurzvortrag in das Forschungsgeschehen ein und steht anschließend für alle Fragen zur Verfügung.

Seinen ersten Tag zurück an Bord des Forschungsschiffes habe Dehnhardt dazu genutzt, sich ausgiebig mit den Tieren zu befassen und nach dem Rechten zu sehen. „Ich habe mir die Zeit genommen, alles auf mich wirken zu lassen. Ich bin froh, dass wir nun wieder zur Normalität zurückkehren – wenn auch nur langsam. Sicherheit geht vor.“

Zum Schutz der Tiere auf der Anlage

Damit auch Besucher den Erreger nicht an Bord bringen, müssen sie sich während ihres Aufenthaltes an gängige Hygienemaßnahmen halten. Das Tragen eines einfachen Mund-Nasen-Schutzes sowie die Nutzung der bereitgestellten Desinfektionsspender ist Pflicht, wie Dehnhard betont. Um den Kontakt zu den Tieren auf ein Minimum zu reduzieren, entfalle außerdem das beliebte Schwimmen mit den Seehunden. „Das Angebot ist immer schnell ausgebucht. Für dieses Jahr mussten wir nun aber leider alle Termine absagen. Es ist unglaublich toll, wie verständnisvoll die Leute reagiert haben.“

Bildergalerie von der Robbenstation in Warnemünde

Zur Galerie Nach wochenlanger Pause öffnet die Robbenforschungsstation am Mittwoch wieder ihre Türen für Besucher. Die Vorfreude bei den Wissenschaftlern und Tieren ist groß.

Auf ein intensives Erlebnis müssen die Gäste dennoch nicht verzichten, versichert der MSC-Leiter. Beim Angebot „Seehunde hautnah erleben“ können kleine Gruppen die Wissenschaftler bis auf die Trainingsplattform begleiten und die Tiere aus nächster Nähe kennenlernen. „Wann kann man das schon in freier Wildbahn“, merkt Dehnhardt an.

Von der Besucherplattform aus können Gäste auch weiterhin die wissenschaftliche Arbeit und das tägliche Training mit den Robben verfolgen. Führungen werden stündlich in Gruppen von bis zu zehn Personen durchgeführt – wichtig sei allerdings die vorherige Anmeldung über die Internetseite. „Am besten man bucht man rechtzeitig. Alleine in den ersten Tagen waren schon viele Termine vergriffen.“

Von Susanne Gidzinski