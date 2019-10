Güstrow

Zwei Tage nach dem Feuer in einem Einfamilienhaus in Güstrow sind die Ermittler entscheidende Schritte vorangekommen. So wurde die tote Frau inzwischen obduziert. Laut Auskunft von Yvonne Hanske, Pressesprecherin des Polizeipräsidiums Rostock, handelt es sich bei dem bis zur Unkenntlichkeit verbrannten Leichnam um die 69-jährige Bewohnerin des Hauses. Die Frau sei an einer Rauchvergiftung gestorben. Anwohner hatten kurz nach Bekanntwerden des Unglücks befürchtet, dass die Dame den Flammen zum Opfer gefallen sein könnte.

Kerze war vermutlich Ursache für das Feuer

Der Brand war in einem Anbau, vermutlich durch eine nicht gelöschte Kerze, entstanden und hatte sich auf den Dachstuhl ausgebreitet. Die Ermittlungen sind nach Polizeiangaben noch nicht abgeschlossen. Hinweise auf Fremdeinwirkung gebe es nicht.

