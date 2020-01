Nach Finale in Rostocks Weihnachtsdorf: Das plant der Chef für die nächste Saison  

Rostock

Ein kalter Wind pfeift über den Doberaner Platz. Nur ein paar Schritte entfernt kuschelt sich ein Pärchen vor dem wohl bekanntesten Kamin der KTV zusammen, wärmen sich Dutzende Gäste mit Heißgetränken auf. Noch ein letztes Mal Weihnachten auskosten.

Am Sonntag ist die zwölfte Saison des Weihnachtsdorfes am Brink zu Ende gegangen. Sechs Wochen Hüttenzauber, Lichterglanz und Gemütlichkeit. „Für uns war es gewissermaßen ein Neustart“, sagt Betreiber Frank Kropp. Neuer Boden, neue Decke, douglasienverkleidete Wände und Beheizung: Mit seinem Team hat er dem Weihnachtsdorf eine neue Hülle verpasst. Das habe sich ausgezahlt. „Es wurde von unseren Gästen sehr gut angenommen“, bilanziert Kropp. An manchen Abenden hätten 500 Leute im Zelt gefeiert.

Liebe im Lichterglanz

Dass bei Glühwein und Musik nicht nur weihnachtliche Stimmung, sondern auch Liebe entsteht, hat Frank Kropp oft erlebt. „Hier haben schon viele Pärchen zusammengefunden. Auch ich hab' hier vor sieben Jahren meine Frau kennengelernt. Da hat sich die Arbeit im Weihnachtsdorf doch gelohnt“, scherzt er.

Lieben den gemütlichen Treffpunkt im Kiez: Rainer Schmidt (v.l.), Susanne Mildner und Hartmut Munster sind Stammgäste im Weihnachtsdorf am Brink. Quelle: Antje Bernstein

Es ist vor allem Stammpublikum aus allen Teilen Rostocks, das bei Kropp einkehrt. Dazu zählen Rainer Schmidt, Susanne Mildner und Hartmut Munster. Die drei haben es sich zum Saisonfinale noch einmal an einem der Tische bequem gemacht. „Ich komme oft nach Feierabend her. Es ist ein toller Treffpunkt in der KTV“, sagt Munster. „Es ist so gemütlich und ich mag die vielen Lichter“, sagt Susanne Mildner.

So wie diese drei haben sich in den vergangenen Wochen Tausende mit Freunden, Familie oder Kollegen Heißgetränke und weihnachtliche Leckereien schmecken lassen. Das dürfte viele Kinder, die schwere Zeiten durchstehen müssen, freuen, denn für sie gibt es dank zahlfreudiger Weihnachtsdorf-Kundschaft rund zwei Wochen nach Heiligabend eine besondere Bescherung.

Glühwein-Geld für Kinderhospiz

Den Umsatz, den Frank Kropp an einem Abend mit einem Extra-Stand machte, spendet er dem Kinderhospiz- und Familienbegleitdienst „Oskar“. Dieser kümmert sich unter anderem um Kinder, die einen geliebten Menschen verloren haben. Ihm kommen nun über 550 Euro zugute. Für Kropp eine Herzensangelegenheit. „Wir verdienen Geld mit der Freude der Menschen, die sich mit einem Glühwein den Feierabend etwas versüßen. Doch uns ist es wichtig, auch an diejenigen zu denken, die das ganze Jahr Leid und Trauer mildern.“

Eigentlich war die Summe als Finanzspritze für den Montagsbalkon in der KTV gedacht. Dessen Initiator Wolfgang Schmiedt brachte Kropp auf die Idee, „Oskar“ zu beschenken. „Zu erfahren, welche Arbeit die Leute dort leisten und mit welchen Schicksalen Kinder zu kämpfen haben, war ergreifend“, sagt der Weihnachtsdorf-Chef. Deshalb soll es bei der Spendenaktion nicht bleiben. „Ich will das nächste Saison ausweiten.“

13. Saison mit Überraschungen

Auch für seine Gäste im Weihnachtsdorf schmiedet Frank Kropp Pläne. Wie genau die aussehen? Er verrät nur so viel: „Auch in der nächsten Saison wird es wieder die eine oder andere Überraschung geben. Außerdem möchte ich in die reibungslose Logistik investieren und den Service weiter verbessern.“ Zusätzlich zu eigenen Ideen wolle er sich Anregungen auf Messen holen.

Nun aber zieht das Weihnachtsdorf erst einmal um: Douglasienbretter, Zeltdach und Lichterketten kommen ins Lager, Sitzbänke und Tische ebenso. Letztere sind schon Monate, bevor sie erneut am Brink aufgestellt werden, begehrt. „Ab Mai füllt sich unser Postfach. Dann gehen bei uns die ersten Anfragen für Tisch-Reservierungen ein“, sagt Frank Kropp.

So gelungen sie für ihn auch waren: Nach sechs Wochen Hüttenzauber am Stück hat Frank Kropp erst einmal genug von Weihnachten. „Ich brauche eine Ruhepause“, sagt er und lacht. Vorher muss er mit seinem Team aber noch mal ordentlich anpacken: Der Abbau des Weihnachtsdorfes steht an. Bis es im November wieder heißt: Oh du Fröhliche im adventlichen Kieztreff am Brink.

Von Antje Bernstein