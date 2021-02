Rostock

Knapp ein Jahr ist es her, dass die beiden Rostocker Kitas „Gutshaus“ und „Wiesenzwerge“ über Nacht vom Jugendamt geschlossen wurden. Grund waren Vorwürfe wegen Gewalt und Kindeswohlgefährdung, die sich gegen Michael Schötz richten, den Leiter der beiden Einrichtungen in Dierkow und Warnemünde.

Während die Kinder kurzfristig in anderen Tagesstätten untergebracht wurden, dauern die entsprechenden Ermittlungen bis heute an. „Das waren ja auch umfangreiche Vorwürfe und zum Teil gab es weitere Betroffene, die sich erst im Nachhinein noch gemeldet haben“, nennt Staatsanwalt Harald Nowack einen der Gründe, weshalb das Strafverfahren noch nicht abgeschlossen ist. Zudem hätte die Corona-Pandemie auch die Vernehmungen bei der Polizei erschwert. „Wir erwarten derzeit den Abschlussbericht, dann geht es weiter“, so Nowack.

Die Existenz des Beklagten sei dennoch zerstört, sagt Alexander Prechtel, der Michael Schötz als Anwalt vertritt. „Natürlich ist es richtig, dass umfassend ermittelt wird. Das fordern wir auch“, so Prechtel. Denn das Ziel sei natürlich die Rehabilitation des Angeklagten. „Herr Schötz hat bei der Polizei alles beantworten können. Aber selbst, wenn es zum Freispruch kommt – die Betriebserlaubnis der Kitas ist weg, mein Mandant musste das Personal entlassen und auch die Kinder haben andere Betreuungsplätze gefunden“, so der Anwalt.

Der Eingang der Kita "Gutshaus" in Dierkow. Diese und eine weitere Kita in Warnemünde wurden am 8. Januar nach einer Razzia geschlossen. Quelle: Maria Baumgärtel

Das Gebäude der Kita „Gutshaus“ in Dierkow wird derzeit beräumt. „Mein Mandant will es verkaufen, aber noch ist das nicht vollzogen“, kündigt Prechtel an. Wer zu den Interessenten gehört und was aus der früheren Kita werden könnte, dazu wolle er aber keine Angaben machen, erklärt der Anwalt.

Bei der Kita in Warnemünde war Schötz nur Mieter – den entsprechenden Vertrag hat die Stadt schon vergangenes Jahr gekündigt. Das Gebäude wird seit November von der Warnemünder Heinrich-Heine-Grundschule als Hort genutzt.

Rechtsanwalt Prechtel wartet nun darauf, Akteneinsicht zu bekommen. Parallel zum Strafverfahren laufe auch eines am Verwaltungsgericht. „Weil sich mein Mandant rechtlich gegen die Schließung der Kitas gewehrt hat“, sagt Prechtel. Doch auch in diesem Fall sei das Ergebnis noch offen.

Von Claudia Labude-Gericke