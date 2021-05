Nach der Absenkung von Bahngleisen in der Nähe von Ventschow (Nordwestmecklenburg) soll die Strecke früher wieder befahrbar sein, als ursprünglich geplant. Die Absenkung war bei planmäßigen Bauarbeiten am Mittwoch festgestellt worden. Die Vollsperrung an dieser Stelle blockiert aktuell mehrere Fernverbindungen.