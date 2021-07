Nach Großfeuer bei Rostock: Hat ein Quadfahrer den Brand ausgelöst?

Einen Tag nach dem Großfeuer bei Rostock, bei dem auch die Autobahn 19 gesperrt werden musste, ist die genaue Ursache für den Brand weiter unklar. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Brandstiftung – und hat dabei auch einen Quadfahrer im Visier, der am Sonntag über das Feld gefahren war.

Ein mehrere Hektar großes Getreidefeld ist am Sonntag in Pastow vor den Toren Rostocks in Brand geraten. Quelle: Stefan Tretropp