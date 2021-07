Rostock

„Absoluter Wahnsinn! Damit hätte ich nicht gerechnet!“ Ulrike Baum kann ihr Glück kaum fassen. Fußball-Fans aus allen Teilen Deutschlands haben Herz bewiesen und ermöglichen ihrem Sohn Tristan ein Stück neue Lebensqualität: Sie kaufen ihm ein Auto.

Der Teenie aus Rostock ist seit seiner Geburt aufgrund eines Hirnschadens schwerbehindert und rund um die Uhr auf Pflege angewiesen. Um von A nach B zu kommen, ist Tristan auf einen großen Rollstuhl angewiesen. Problem: Der passt nicht in Ulrike Baums Auto. Ein neues Mobil ist teuer. Fußballmafia.de erweist sich als Retter in der Not: Die Community des Onlineportals hat binnen weniger Wochen 21 000 Euro für Tristan gespendet.

Spendenaktion über Paypal

„Sie sind über die Ostsee Intensivpflege auf uns aufmerksam geworden und haben über Paypal eine Spendenaktion ins Leben gerufen“ erzählt Ulrike Baum begeistert. Unter dem Motto „In den Farben getrennt, in der Sache vereint“ sei binnen eines Monats die beeindruckende Summe zusammengekommen.

Den Anstoß dazu gab ein Heimspiel von Hansa Rostock: Als die Hanseaten am 22. Mai beim Spiel gegen den VfB Lübeck den Aufstieg in die zweite Fußball-Bundesliga perfekt machten, waren neben 7 500 Fans auch Tristan und seine Mutter live im Ostseestadion dabei. Von einem zur Kogge umgebauten Spezialbett konnte der Teenie das Spiel verfolgen. Ermöglicht hatte ihm das sein Pfleger: Julian Sturm-Schneider von der Ostsee Intensivpflege aus Rostock.

„Starker Zusammenhalt ist einfach schön“

Er war es auch, der die ersten Spenden für Tristan einsammelte – im Stadion und per Spendenkonto. Letzteres füllten Privatpersonen, Firmen, der FC Hansa und der FSV Bentwisch. Geld, das nun zusätzlich zur Fußballmafia-Spende an Ulrike Baum und Tristan geht. „Dieser starke Zusammenhalt ist einfach unbeschreiblich schön“, freut sich Ulrike Baum, „Ich kann nicht oft genug Danke sagen. Es ist so schön zu wissen, dass es da draußen Menschen gibt, die ohne zu fragen einfach helfen.“

Ihr Newsletter für die Hansestadt und Umgebung Die wichtigsten Themen der Woche, Tipps und Nützliches aus Rostock und Umgebung - jeden Mittwoch frisch um 18 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Bis sie und Tristan im neuen Auto Gas geben können, müssen sie sich noch etwas gedulden: Das Fahrzeug wird gerade umgebaut. „Dann können wir durchstarten“, sagt Ulrike Baum. Das erste Ziel hat das Mutter-Sohn-Duo aber schon auf dem Zettel: Zum Jahreswechsel soll es nach Schweden gehen, verrät Ulrike Baum. „Wir sind schon am Planen und freuen uns riesig, endlich alles ins Auto zu bekommen, was für Tristan nötig ist, um ordentlich Urlaub zu machen.“

Von Antje Bernstein