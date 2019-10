Rostock

Zwei Männer sind am Sonnabend in Rostock mehrmals von Fußballfans angegriffen worden. Die Polizei bestätigte den Fall auf Nachfrage. Der Grund für die Attacke: Das Auto, in dem die beiden unterwegs waren, ist großflächig mit Aufkleber der AfD versehen.

Nach dem Spiel des FC Hansa Rostock gegen 1860 München kam es demnach zu drei Übergriffen. In der Schillingallee wurden der 66-jährige Fahrer aus Rostock und der 72-jährige Beifahrer erstmals von einer Personengruppe angesprochen. „Dabei schlug eine Person offenbar auf die Scheiben des Fahrzeuges“, sagt Polizeisprecher Christopher Hahn. Der Fahrer setzte seine Fahrt fort.

Flucht bei Rot über die Kreuzung

Nach dem Hansa-Spiel kam es in der Karl-Marx-Straße zu einem Stau, sodass das betreffende Auto warten musste. Hier sollen laut Polizei mehrere Personen versucht haben, den Beifahrer nach einer Diskussion aus dem geöffneten Fenster zu ziehen.

Zu einem dritten Zwischenfall kam es an der Kreuzung Holbeinplatz/ Karl-Marx-Straße. Hier näherten sich erneut zwei Personen und versuchten zum Fahrzeug zu gelangen. Nach ersten Informationen der Polizei warfen Unbekannte auch mit einer Flasche nach dem Auto. Der Autofahrer flüchtete daraufhin in seinem Fahrzeug und missachtete dabei auch eine rote Ampel, bevor er in die Lübecker Straße weiterfuhr.

Polizei fasst Tatverdächtigen

Durch eine Beschreibung der Autoinsassen stellte die Polizei eine Gruppe von Fußballfans fest. Ein 30 Jahre alter Rostocker wurde als Tatverdächtiger identifiziert. Gegen ihn ermittelt die Polizei jetzt wegen versuchter Sachbeschädigung, Nötigung und gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.

Nach dem Spiel, das für Hansa 2:1 ausging, kam es zu einem weiteren Zwischenfall: Unbekannte haben am Sonnabendzwei Jugendliche in der Nähe der Neptun-Schwimmhalle in Rostock verfolgt und zusammengeschlagen, weil sie die beiden für Fans des gegnerischen Teams aus München gehalten haben.

