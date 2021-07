Nach Hilferuf aus dem Stadtforstamt: Rostocks Förster bekommen Unterstützung

Wiethagen

Aufatmen im Rostocker Stadtforstamt: Nachdem die Behörde in den vergangenen Monaten personalbedingt regelrecht an ihre Grenzen gekommen ist und somit nicht mehr all ihre Aufgaben bewältigen konnte, dürfen sich die Mitarbeiter nun über tatkräftige Unterstützung freuen. Gleich drei junge Forstwirte bereichern ab sofort das Team um Amtsleiter Jörg Harmuth. „Das ist eine ungemeine Erleichterung für uns alle. Dadurch sind wir wieder gut aufgestellt“, betont er.

Noch vor wenigen Monaten habe die Situation nämlich ganz anders ausgesehen. Aufgrund von Krankheit und Altersteilzeit sei zwischenzeitlich gerade einmal die Hälfte seiner insgesamt zwölf Mitarbeiter voll einsatzfähig gewesen. Was wiederum dazu führte, dass insbesondere in den Bereichen Forstschutz und Tourismus einiges an Arbeit liegen geblieben sei. Und genau hier sollen jetzt auch die neuen Waldarbeiter mitanpacken.

Umwerfende Teamarbeit

Als Erster zum Team dazugestoßen ist Ingmar Strüwing. Bis vor kurzem hat der 35-Jährige noch bei einer privaten Firma gearbeitet, bevor es ihn beruflich in die Hansestadt verschlagen hat. „Was ich hier besonders mag, ist die Abwechslung“, sagt der Forstwirt mit einem breiten Lächeln im Gesicht. In den letzten beiden Wochen hat er zusammen mit Christoph Weinhold (21) – der ebenfalls erst vor kurzem seine neue Stelle angetreten hat – überwiegend Baumfällungen durchgeführt.

Mehrere Stunden täglich haben sie im Wald verbracht und gemeinsam mit Kollegen einen Stamm nach dem anderen zu Fall gebracht. Und das sei nicht immer so einfach, wie es für Außenstehende aussieht. „Jeder Baum und jeder Standort ist anders. Die Lage muss stets neu eingeschätzt und das Vorgehen daran angepasst werden“, sagt Weinhold und blickt zu einer bereits am Boden liegenden Fichte. Knapp zehn Minuten hat es gedauert, diese abzuholzen. „Das ist ein Handwerk.“

Schützen, sammeln, sensibilisieren

Doch nicht nur Rodungsarbeiten gehören zu den Tätigkeiten der Waldarbeiter. Auch die Aufforstung, der Schutz der bereits vorhandenen Pflanzen, Mäharbeiten und das Sammeln von Müll stehen auf ihrem Plan. Letzterer Aufgabe widmet sich Neuzugang Christoph Heil jede Woche. Schon sein Großvater hat als Förster gearbeitet. Von ihm habe der 19-Jährige die Begeisterung für den Wald geerbt. Umso schlimmer sei es für ihn, zu sehen, wie rücksichtslos sich manche Menschen gegenüber der Natur verhalten.

Stadtforstamtsleiter Jörg Harmuth auf dem Feld, wo vor wenigen Jahren zahlreiche Sitka-Fichten gefällt werden mussten. Quelle: Susanne Gidzinski

„Es ist schon ziemlich erschreckend, was man so alles in der Rostocker Heide und vor allem am Strand findet“, sagt er entsetzt. Von achtlos weggeworfenen Flaschen, Grünschnitt bis hin zu ganzen Säcken gefüllt mit Abfällen habe er schon alles Mögliche entdeckt. Doch das sei noch längst nicht alles: Immer wieder bekommen es die Forstwirte mit Wildcampern zu tun. „In solchen Fällen suchen wir das Gespräch mit den Menschen. Die meisten sind dann einsichtig.“

Zurück zum Ursprung

Trotz so mancher Herausforderung und der hohen körperlichen Belastung, die der Job ihnen beschert, sind sich die Neuzugänge in Wiethagen einig: „Es gibt keinen schöneren Ort zum Arbeiten.“ Das zu hören, freut nicht nur den Forstamtsleiter Harmuth, sondern auch langjährige Kollegen, wie Marc Hinz. „Man hat deutlich gemerkt, dass der Altersdurchschnitt bei uns in den letzten Jahren gestiegen ist, was zur Folge hatte, dass der Krankenstand ebenfalls recht hoch war. Die drei jungen Kollegen stellen nun eine echte Entlastung dar.“

Langfristig gesehen soll die Mitarbeiterzahl im Stadtforstamt allerdings wieder schrumpfen – doch erst ab 2024. Dann nämlich wird der erste Angestellte in Rente gehen. Nach ihm folgen zwei weitere. Ersatz soll es für sie nicht geben. „Dann wären wir wieder bei zwölf Mitarbeitern im Amt. Und wenn alle fit sind und anpacken können, reicht uns das völlig aus“, betont Harmuth.

Von Susanne Gidzinski