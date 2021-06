Rettung in höchster Not - Nach Hubschrauber-Einsatz in Rostock: Vermisster Rentner lebend gefunden

Ein seit Sonntag vermisster 88-Jähriger aus Rostock konnte am Mittwoch lebend von der Polizei gefunden werden. Der Mann war stark dehydriert und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Mit einem Großeinsatz samt Helikopter war seit Tagen nach dem Rentner gesucht worden. Es gab kaum noch Hoffnung auf ein glückliches Ende.