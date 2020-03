Nach ITB-Absage: Landestourismusverband fürchtet hohe Verluste für MV

Mehr als 300 Stadtwerke, Netzbetreiber und Energie-Riesen europaweit vertrauen auf Programme aus Rostock: Für sie programmiert die SIV AG in Roggentin Abrechnungs-, Kunden- und Steuerungssoftware. 450 Mitarbeiter beschäftigt das Unternehmen. Tendenz steigend. In einer Garage fing alles an.