Nach Kanzlergipfel: Beherbergungsverbot bleibt – aber MV denkt über Lockerungen nach

Ein neues Ampel-System auch ganz Deutschland, aber weiterhin keine einheitlichen Regelungen für Urlauber aus Risikogebieten: So lässt sich das Ergebnis des Krisengipfel zwischen Bund und Ländern am Mittwoch im Berliner Kanzleramt zusammen. Vor allem in puncto Reise-Regelungen wird es vorerst keine Änderungen geben. Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig ( SPD) hat sich mit ihrem restriktiven Kurs durchgesetzt.

Quarantäne-Pflicht bleibt bestehen

Für Urlauber aus Risikogebieten mit mehr als 50 neuen Corona-Infektionen binnen sieben Tagen gilt im Nordosten weiterhin eine de facto Beherbergungsverbot: Die Gäste aus solchen Städten und Landkreisen müssen in MV weiterhin für zwei Wochen in Quarantäne. „In diesen Regionen schränken wir das öffentliche Leben ein. Dann können wir auch nicht so tun, als könnten die Menschen trotzdem überall hinreisen“, sagte Schwesig nach dem Gipfel.

Als Beispiel nannte sie den Berliner Bezirk Neukölln mit fast 120 neuen Corona-Fällen in der vergangenen Woche. Aber: Schwesig stellte bereits Lockerungen in Aussicht – wenn sich alle Bundesländer an die neue, am Mittwoch vereinbarte Corona-Ampel halten.

Einschränkungen ab 35 Fällen

Bereits ab 35 Neuinfektionen pro Wochen sollen in den betroffenen Regionen eine Maskenpflicht auch an belebten Orten im Freien gelten, zudem werden Familienfeiern auf maximal 25 Gäste begrenzt. Ab 50 Fällen schaltet die Ampel auf Rot: Dann sind auch in der Öffentlichkeit nur noch Treffen von maximal zehn Personen erlaubt. „Das neue Ampel-System garantiert die gleichen Regeln für ganz Deutschland.“

Halten sich alle Ländern daran, wolle MV prüfen, ob es Erleichterungen für das Reisen geben kann. Schwesig sprach davon, dass statt einer 14-tägigen Quarantäne dann ein negativer Corona-Test ausreichend sein könnte, um doch Urlaub im Nordosten machen zu dürfen. „Wir werden das beraten.“ Vermutlich wird eine solche Regelung allerdings erst nach dem 8. November in Kraft treten: Dann enden in Bayern als letztem Bundesland die Herbstferien.

MV hat die geringsten Fallzahlen

Obwohl am Mittwoch mit 61 neuen Corona-Infektionen binnen 24 Stunden auch in MV ein neuer Rekordwert erreicht wurde, sei das Nordosten weiter das Bundesland mit den geringsten Fallzahlen. „Wir wollen, dass das so bleibt“, sagt Schwesig. Denn von Einschränkungen des öffentlichen Lebens seien die Städte und Landkreis in MV weit entfernt.

Die höchste Sieben-Tages-Inzidenz gibt es mit 25,9 aktuell im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte. Schwerin hingegen kommt nur einen Wert von 6 Fällen je 100 000 Einwohner.

Kritik an Reise-Regelungen

Gegen die strengen Reiseregelungen in MV hat erst am Mittwoch der Usedomer Hotelier Thilo Naumann Klage eingereicht. Er bezeichnet die Vorgaben aus Schwerin als unverhältnismäßig. Auch Guido Zöllick, Direktor des Hotel Neptun in Warnemünde und Bundeschef des Hotel- und Gaststättenverbandes Dehoga, übte scharfe Kritik: Jedem dritten Hotel und Restaurant in Deutschland drohe aktuell die Pleite.

Schwesig verteidigte ihren Kurs: Niemand, auch die Tourismuswirtschaft nicht, habe etwas davon, wenn die „Zahlen aus dem Ruder laufen und wir wieder in den Lockdown müssen“.

