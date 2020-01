Nach Kita-Schließung in Rostock: Beschwerdestelle für Eltern gefordert

Rostock

Ob Schläge, Strafen oder Mobbing: Wenn Kindern Unrecht geschieht, ist es für Eltern schwer zu ertragen. Gerade im Kitabereich sind die Knirpse auch noch zu klein, um alleine die Stimme zu erheben und für ihre Rechte einzutreten. Bei den Erziehungsberechtigten gibt es dagegen oft eine Hemmschwelle – wer Kritik äußert, fürchtet als Konsequenz eine schlechtere Behandlung des eigenen Nachwuchses.

Das soll sich nun ändern: „Wir brauchen in Rostock eine unabhängige Beschwerdestelle für Eltern von Kindern aus der Krippe bis hin zum Hort“, sagt Sybille Bachmann. Die Vorsitzende der Fraktion Rostocker Bund/Freie Wähler hat deshalb bei der Stadt angeregt, eine solche Anlaufstelle zu schaffen. „Das ist gar keine Kritik an den Zuständigen, aber es gibt eine hohe Hemmschwelle bei den Eltern, sich ans Jugendamt zu wenden“, so Bachmann.

Dabei sei es wichtig, die Probleme zu kennen, um dann handeln zu können. Das hätte nicht zuletzt die Schließung zweier Kitas vor wenigen Wochen bewiesen. Nach Gewaltvorwürfen gegen einen Mitarbeiter und einer Razzia der Ermittlungsbehörden reagierte die Stadt und schloss die Kindertagesstätten Gutshaus in Dierkow sowie Wiesenzwerge in Warnemünde.

Externer Gutachter fürs Jugendamt gefordert

Im Nachhinein wurden allerdings auch Vorwürfe gegen das Rostocker Jugendamt laut: Schon in den vergangenen Jahren hätten sich immer wieder Eltern an die Behörde gewandt, dort aber mit ihren Schilderungen kaum Gehör gefunden, hieß es von Betroffenen. Sie kritisierten, dass das Amt früher hätte handeln müssen.

„Auch um solche Abläufe zu prüfen, braucht das Jugendamt einen externen Gutachter“, sagt René Eichhorn, Bachmanns Vize in der Fraktion. Er hat deshalb einen Antrag eingereicht, um einen unabhängigen Experten zu installieren, der das Handeln des Jugendamtes „kontrolliert, analysiert und optimiert“, so Eichhorn. Er wisse von mehreren Eltern, die beklagen, dass das Jugendamt „viele Vorwürfe abweist oder stillschweigt – und die Leidtragenden sind immer die Kinder“, erklärt der Rostocker.

Ein unabhängiger Experte für Kinder- und Jugendschutz soll deshalb das Handeln der Verwaltung untersuchen, genau wie Arbeitsabläufe und die Personalaufstellung. Ein Bericht samt Verbesserungsvorschlägen soll dann dem Jugendhilfeausschuss vorgelegt werden.

Ziel ist mehr Aufklärung für Eltern

Eichorn war selbst als Tagespflegeperson tätig, gab sein Gewerbe aber Ende November auf. Was davon übrig bleibt, ist ein laufendes persönliches Klageverfahren Eichhorns gegen die Stadt, in dem es um höhere Beiträge für die Tagespflege geht. „Bei meinem aktuellen Antrag handelt es sich aber nicht um einen Racheakt“, nimmt Eichhorn möglichen Kritikern den Wind aus den Segeln.

Vielmehr ginge es darum, das Verwaltungshandeln objektiv zu prüfen – „damit Eltern die Aufklärung erfahren, die sie verdient haben und nicht die, die ins politische Bild passt“, so Eichhorn.

Stadtelternrat gespannt auf die Diskussion

Der zuständige Senator Steffen Bockhahn (Linke) will Sinn oder Unsinn einer Beschwerdestelle oder eines externen Gutachters nicht kommentieren. „Ob so etwas gebraucht wird oder nicht, entscheidet am Ende die Bürgerschaft“, heißt es stellvertretend von Stadt-Sprecherin Kerstin Kanaa.

Kommenden Dienstag sollen die Anträge von Bachmann und Eichhorn im Jugendhilfeausschuss besprochen werden. „Das verfolgen wir mit Spannung. Auch von unserer Seite gibt es ein großes Interesse daran, dass diese Themen ernsthaft diskutiert werden“, sagt Bastian Schwennigke vom Kita-Stadtelternrat.

Von Claudia Labude-Gericke