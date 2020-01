Rostock

„Das ist ein Unding, was hier passiert!“ Die Mutter ist empört, kämpft mit den Tränen. Dann stürmt sie mit ihrem kleinen Kind auf dem Arm zum Auto.

Die Stimmung der Eltern vor der Kita „ Gutshaus“ im Rostocker Stadtteil Dierkow schwankt an diesem Donnerstagmorgen zwischen Entsetzen, Wut und Trauer. Diese und die Kita „Wiesenzwerge“ in Warnemünde wurden am Vorabend nach einer Razzia auf Anordnung der Stadtverwaltung geschlossen. Der Vorwurf der Kindeswohlgefährdung steht im Raum.

Mitarbeiter des Jugendamtes nehmen die Eltern vor der Kita in Empfang, um ihnen die aktuelle Lage zu erklären. Unwissend kommen aber die wenigsten Mütter und Väter an der Einrichtung ihrer Kinder an. „Wir haben gestern Abend aus den Medien von der Schließung erfahren“, erzählt eine junge Mutter, die – wie auch die anderen Eltern, mit denen die OZ gesprochen hat – ihren Namen nicht in der Zeitung lesen möchte.

Sie ist fassungslos: „Wir wissen eigentlich gar nicht, was los ist – nur das, was auch in der Zeitung steht. Uns fehlen sämtliche Hintergrundinformationen.“ Doch im gleichen Atemzug gibt die junge Frau zu: „Ich hatte schon den Eindruck, dass es Probleme in der Kita gibt. Vor allem in der Personalstruktur und der Kommunikation zwischen Leitung und Eltern.“

„Es gab bisher keine Probleme“

Immer wieder kommen vereinzelt Familien an, verschwinden im Gebäude, um kurze Zeit später mit den Sachen ihrer Kinder wieder herauszukommen. Sie sind aufgebracht. „Uns ist so schlecht“, sagt eine Mutter nur knapp und ihr Mann fügt hinzu: „Innerhalb von ein paar Stunden wird hier alles auf den Kopf gestellt. Das ist ein Unding.“

Bisher habe es aus seiner Sicht keine Probleme gegeben. „Das, was jetzt passiert, nenne ich Kindeswohlgefährdung“, sagt eine weitere Mutter aufgebracht. Das Verhalten des Jugendamts nennt sie eine Farce. Näher darauf eingehen möchte sie aber nicht. Nur eines hat die wütende Frau noch zu sagen: „Die Kinder werden auseinandergerissen. Das geht gar nicht.“

Neue Kita bedeutet Stress für Kinder

Das Jugendamt hatte sich bereits im Vorfeld darum gekümmert, dass die rund 80 Kinder beider Kitas vorübergehend in anderen Einrichtungen unterkommen. Doch auch das hellt die Stimmung nur wenig auf: „Ich hatte eine schlaflose Nacht. Wo ich mein Kind nun hinbringen muss, ist nicht gerade meine Wahl“, verzweifelt eine weitere Mutter.

Ein 27-jähriger Vater äußert sich hingegen positiv: „Mein Sohn kann gleich in die Einrichtung um die Ecke. Das ist gut.“ Neu eingewöhnen müsse er sich natürlich trotzdem, obwohl er sich gerade im „ Gutshaus“ eingelebt hatte: „Er geht erst seit September in die Kita. Bisher fanden wir die Kita toll. Ich weiß nicht, was ich von den Vorwürfen nun halten soll.“ Vorab verurteilen wolle er jedenfalls niemanden.

Zur Galerie Die Einrichtungen „Gutshaus“ in Dierkow und „Wiesenzwerge“ in Warnemünde wurden nach einer Razzia am 8. Januar mit sofortiger Wirkung geschlossen. Was sich am Morgen danach am Gutshaus abspielte, sehen Sie hier.

„Wir haben den Erzieher nur liebevoll erlebt“

Um halb 9 rücken zwei Polizeibeamte an, die die Kita betreten und weitere 30 Minuten später wortlos wieder verlassen. Die Stimmung bleibt angespannt: „Wir waren zufrieden mit der Kita. Unsere Tochter ist immer gern hingegangen. Wir können uns gar nicht vorstellen, das an den Vorwürfen was dran ist. Schlimm das Ganze“, berichtet ein Elternteil, das ebenfalls die Einrichtung samt Partnerin und Kindern verlässt. Er und seine Frau haben den Erzieher, der belastet wird, nur liebevoll mit den Kindern erlebt. „Lediglich uns Eltern gegenüber war der Herr ab und an aufbrausend“, erzählt der Mann.

Keine Zweifel an Vorwürfen

Doch auch Eltern mit anderen Ansichten melden sich zu Wort. Eine Frau äußert sich der OZ gegenüber besonders drastisch: „Ich habe keinen Zweifel mehr daran, dass an den Vorwürfen etwas dran ist.“

Die Mutter einer zweijährigen Tochter sowie eines dreijährigen Sohnes habe schon am Dienstag beide Kita-Plätze fristlos gekündigt. „Ich habe noch von deutlich mehr Vorwürfen gehört, als von denen, die in der Zeitung standen“, erzählt sie. Außerdem habe sie von einer Freundin erfahren, dass ähnliche Vorwürfe schon vor rund 15 Jahren im Raum standen, als deren Sohn die Kita „ Gutshaus“ besuchte.

„Dabei ist Herr Schötz der netteste Mensch, wenn man ihn kennenlernt. Unfassbar, was unter seiner Führung schon alles passierte“, äußert sich die Zweifach-Mama. Michael Schötz leitet die Kita „ Gutshaus“ sowie die Kita „Wiesenzwerge“ bereits seit etlichen Jahren.

Die Kita „Wiesenzwerge“ in Rostock-Warnemünde ist seit Mittwoch geschlossen. (Archivfoto) Quelle: Ove Arscholl

„Meine Kinder wurden geschlagen“

Und noch etwas bestürzt die Mutter der beiden Kinder: „Sowohl mein Sohn als auch meine Tochter haben gestern Abend unabhängig voneinander zugegeben, dass sie geschlagen wurden.“ Allerdings soll nicht der beschuldigte Mitarbeiter, sondern eine weitere Angestellte dafür verantwortlich sein.

Leid tun ihr lediglich die Angestellten, die nichts mit den Misshandlungen zu haben und die ihrer Meinung nach wohl nie wieder einen Job finden werden. „Nun möchte ich aber nur noch nach Hause, mit meinen Kindern kuscheln und mich um ihre kleinen Seelen kümmern“ sagt die zweifache Mutter mitgenommen.

Von Maria Baumgärtel