Die Kosten für die neue Schulsporthalle in Papendorf sind explodiert. Wurden 2018 noch rund 4,4 Millionen Euro für das Gesamtprojekt zugrunde gelegt, ist heute von mehr als 6,4 Millionen Euro auszugehen. Grund genug für das Amt Warnow-West, das die fünf Schulträgergemeinden vertritt, das Bauvorhaben sofort einstellen zu lassen.

Über einen Beschluss dazu hat der Schul- und Bauhofausschuss des Amtes am 23. Juli beraten. Nach gründlicher Diskussion wurde entschieden, die Ausführung des Projektes bis zur Klärung einer Nachfinanzierung zurückzustellen. Also ein vorläufiger Baustopp, um Zeit zu gewinnen, mehr Fördermittel einzuwerben und gemeindliche Anteile zu minimieren. Zudem wurde beschlossen, parallel dazu das federführende Planungsbüro Aib zu beauftragen, weiter nach dem bestmöglichen Standort für den Neubau zu suchen.

Alte Turnhalle für mehr als 600 Schüler viel zu klein

Der Bau einer Sporthalle für die mehr als 600 Schüler der Warnowschule Papendorf ist unstrittig. Die alte 1990 errichtete Einfeldhalle direkt an der Schule ist seit Jahren zu klein. Auf einer Fläche von 11 mal 29 Metern hätten nicht selten 50 bis 60 Kinder gleichzeitig Sportunterricht, hatte Schulleiterin Gabi Aloulou Innenminister Lorenz Caffier bei der Übergabe eines Fördermittelbescheids im November 2019 berichtet. Mit rund 1,7 Millionen Euro, gerechnet auf das Kostenvolumen von 2018, will das Land den Neubau unterstützen. Doch der Eigenanteil der fünf beteiligten Gemeinden bleibt immens und ist weiter gestiegen.

Jahrelang haben Papendorf, Pölchow, Ziesendorf, Kritzmow und Stäbelow über Größe und Kosten des Projektes gestritten. Darüber verzögerte sich der Baubeginn seit 2017 immer wieder, zuletzt sollten im März 2020 die Bagger anrollen und die Halle im August übergeben werden. „Jetzt stehen wir vor einem Kostenausmaß von 6,45 Millionen Euro“, sagt Ausschussvorsitzender Thomas Witt, Bürgermeister von Ziesendorf. „Die Kosten bringen einige Gemeinden an den Rand ihrer Leistungsfähigkeit“, erklärt er.

Schon beim genehmigten Gesamtvolumen von knapp 4,4 Millionen Euro hätte es in den Gemeinden „wenig Spielraum“ für Mehrkosten gegeben, argumentiert die Finanzverwaltung des Amtes. „In den Gemeinden Papendorf und Pölchow mussten für dieses Bauvorhaben bereits Kredite aufgenommen werden, die schon getilgt werden“, heißt es. Tatsächlich sind bislang schon gut 550 000 Euro für Grunderwerb, Planung, Ausschreibungen und Ökopunkte ausgegeben worden.

„Diese halbe Million können wir doch nicht einfach in den Ausguss kippen“, wirbt Papendorfs Gemeindevertreter Steffen Pagels um eine Projektpause. „Wir haben keine Not, das Vorhaben jetzt komplett den Bach runter gehen zu lassen“, sagt er. Auch ein Neubau an anderer Stelle müsse nicht zwangsläufig günstiger sein. Er schlägt vor, das derzeitige Vergabeverfahren ohne weitere Kosten einzustellen und mit der bisherigen Planung massiv weitere Fördergelder einzuwerben. Außerdem regte er an, die vom Amt aufgeführten Mehrkosten noch einmal zu beleuchten.

Mehrkostenaufstellung noch einmal prüfen

Allein das Ausschreibungsergebnis zum Rohbau lag mit 390 000 Euro mehr circa 36 Prozent über der Kostenberechnung von 2018. Das Planungsbüro Aib geht zudem für alle weiteren Lose von einer Erhöhung um etwa 20 Prozent aus. Das sei bisher nicht zu belegen, warnt Papendorfs Bürgermeister Jürgen Ahrens.

Er moniert auch die veranschlagten Kosten für eine Instandsetzung der Baustellenzufahrt über die Alte Ziegelei und den Holzdamm. Für die Deckenerneuerung inklusive Bankette auf vier Kilometern Straße werden 919 000 Euro, für den grundhaften Ausbau gar 1,6 Millionen Euro angesetzt. „Das ist viel zu hoch gegriffen“, betont Ahrens und verweist auf eine frühere Baumaßnahme der Bahn, für die die gleiche Straße bei Einhaltung des Verkehrskonzeptes kaum zerstört worden sei.

Argumente, die die Mitglieder im Schul- und Bauhofausschuss am Ende überzeugen. Die Bürgermeister, stimmen zu, den Sporthallenbau in Papendorf zunächst auszusetzen und die Ausschreibung von Los 3 Rohbau aufzuheben. Mit dem Bieter für die Außenanlagen soll über die Vertragsaufhebung verhandelt werden. Alles mit dem Ziel, weitere Fördergelder zu akquirieren.

