Nach Krisen-Jahr 2018: Darum gehen wieder mehr Menschen in MV ins Kino

Große Gefühle auf großer Leinwand oder leere Kinosäle dank Streaming-Diensten wie Netflix und Co? Nicht, wenn es nach den Zahlen der Filmförderungsanstalt (FFA) geht. 762 103 Kinobesucher verzeichnete diese im ersten Halbjahr 2018 in MV. Im ersten Halbjahr dieses Jahres waren es 824 273 Besucher. Tendenz also leicht steigend. „Bundesweit nimmt die Zahl der Kinos und Leinwände sogar leicht zu“, sagt Jens Steinbrenner, Sprecher der FFA.

55 Spielstätten mit 119 Kinosälen an 34 Standorten in MV

Zum Vergleich: 52 Spielstätten an 32 Standorten gab es 2014 in MV. Aktuell finden Cineasten ein Angebot von 55 Spielstätten an 34 Standorten in MV. In Summe werden damit aktuell 119 Kinosäle bespielt. Trotzdem sei 2018 vor allem für die großen Kino-Ketten ein extrem schlechtes Jahr gewesen, räumt Steinbrenner ein. Bundesweit wurden knapp 14 Prozent weniger Tickets verkauft als 2017, in MV waren es sogar satte 20 Prozent weniger. Als mögliche Ursachen sieht Steinbrenner den heißen Sommer, die Fußball-WM, aber vor allem zu wenig zugkräftige Filme. „Die großen Blockbuster sind 2018 ausgeblieben“, so Steinbrenner.

„Kinojahr 2019 läuft deutlich besser als 2018“

Das bestätigt auch Ben Ansorge, Area-Manager der sieben Cinestar-Kinos in Mecklenburg-Vorpommern. Rund 250 Filme flimmern dort pro Jahr an sechs Standorten über 38 Leinwände. „2019 läuft es deutlich besser als 2018. Das zeigt, dass bei guten Filmen und weniger Extremwettersituationen der Kinobesuch weiterhin beliebt ist“, so Ansorge.

Mit „König der Löwen“, „Eiskönigin 2“ und „Das perfekte Geheimnis“ gebe es in diesem Jahr bereits einige besucherstarke Filme, die die Kasse klingeln lassen. „Selbstverständlich bedeuten die leichten Steigerungen von Umsatz- und Besucherzahlen im Vergleich zum sehr schlechten ersten Halbjahr 2018 noch keine Entwarnung für den deutschen Kinomarkt“, erklärt FFA-Vorstand Peter Dinges. „Aber wir können unsere Halbjahresbilanz als guten Anfang interpretieren.“

Netflixer sind zugleich Kinogänger

Während die „Großen“ der Kino-Branche mit den schwankenden Besucherzahlen kämpfen, ist das Interesse am „besonderen Film“ ungebrochen. Selbst im Kino-Krisenjahr 2018 verzeichneten die Programmkinos bundesweit lediglich ein Minus von rund zwei Prozent. Auch der vielfach für den Besuchereinbruch verantwortlich gemachte „Netflixer“ ist besser als sein Ruf: Streaming-Dienste böten zwar ein Alternativangebot zum Kino. „Sie stehen aber eher in Konkurrenz zu den Fernsehsendern als zum Kino“, sagt Steinbrenner. Laut Filmförderungsanstalt waren rund die Hälfte der Nutzer von Streaming-Diensten im vergangenen Jahr zugleich Kinogänger. „Sie interessieren sich generell für Filme und gehen sogar häufiger ins Kino als diejenigen, die derartige Online-Angebote nicht nutzen“, so Steinbrenner.

Kinobetreiber sind gefordert

Das bestätigt auch Ansorge. „Zudem hören wir von den Kinobesuchern, dass das gemeinschaftliche Freizeitbedürfnis gerade im digitalen Zeitalter wieder stärker an Bedeutung gewinnt“, sagt er. Trotzdem sei der Markt heute stärker segmentiert als vor 20 Jahren. „Insofern sind wir als Kinobetreiber gefordert, mit entsprechenden Angeboten darauf zu reagieren.“

