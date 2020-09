Vier Schlepper haben das Kranschiff am Dienstagvormittag zum Liegeplatz 25 gezogen. Hier soll der am 2. Mai im Seehafen Rostock kollabierte Schwerlastkran demontiert werden. Er war vor Monaten bei einem Test unter der Last von 2600 Tonnen zusammengebrochen. Mehrere Menschen wurden verletzt.