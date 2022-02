Nach MV-Werften-Insolvenz: Was Zulieferer aus der P+S-Pleite von 2012 gelernt haben

Stralsund/Wismar

Ein halbfertiges Schiff in der Halle. Werftarbeiter, die um ihre Jobs bangen. Staatliche Bürgschaften, für die Land und Bund einstehen müssen. Zulieferer, die auf Geld warten. Schon einmal stand der Werftenstandort MV auf der Kippe, als vor zehn Jahren – im August 2012 – die P+S-Werften spektakulär in die Pleite schlitterten. Der finanzielle Scherbenhaufen ist bis heute nicht zusammengekehrt, das Insolvenzverfahren nicht abgeschlossen. Erleben Gläubiger jetzt mit der Pleite der MV Werften ein Déjà-vu?

Schaden im zweistelligen Millionen-Bereich

„Wir sind als Branche orientiert, nach vorne zu schauen“, sagt der Vorstand des Verbandes der regionalen maritimen Zulieferer (Ric Maza), Thomas Kühmstedt. Aus der P+S-Pleite in Wolgast und Stralsund habe man gelernt: Die eigene Produktpalette zu diversifizieren - zum Beispiel. Sich nicht abhängig zu machen von nur einem Auftraggeber, das Risiko zu streuen, Zahlungsbedingungen besser zu formulieren. Dennoch: Allein für die im Verband organisierten 44 Zuliefer-Unternehmen in MV summiert sich der Schaden aus der aktuellen MV-Werften-Pleite auf einen höheren zweistelligen Millionen-Euro-Betrag.

„Wir haben damals ziemlich stark geblutet“

Unter die P+S-Werften-Pleite, die die klein- und mittelständisch strukturierte Zulieferer-Branche in MV ins Mark traf, haben die Betriebe inzwischen einen Schlussstrich gezogen. „Keiner rechnet nach zehn Jahren noch mit nennenswerten Rückflüssen“, so Kühmstedt. Man könne Verbindlichkeiten nicht ewig in den Büchern führen. Dafür fehle den Unternehmen der Atem. Wie viele Zuliefer-Unternehmen die P+S-Werften damals mit in die Pleite rissen, kann Kühmstedt nicht sagen. Nur: „Wir haben damals ziemlich stark geblutet.“ Er hofft, dass sich das aktuelle Verfahren nicht so hinzieht wie das P+S-Insolvenzverfahren vor zehn Jahren.

MV-Werften: Land drohen höhere Ausfälle als 2012 Durch die MV-Werften-Pleite drohen dem Steuerzahler in MV höhere Kosten als bei der letzten großen Schiffbau-Insolvenz der P+S-Werften vor zehn Jahren. Bei der Insolvenz der P+S-Werften betrug der Ausfall an Bürgschaften und Krediten für das Land 239 Millionen Euro. In den MV Werften ist das Land dem Wirtschaftsministerium zufolge mit 301 Millionen Euro Bürgschaften engagiert. Der tatsächliche Ausfall für das Land wird davon abhängen, ob und zu welchen Konditionen die „Global 1“ fertig gestellt wird. Außerdem steht ein Kredit von über 78 Millionen Euro an den Mutterkonzern Genting Hongkong im Raum, den das Land zwar nach der Insolvenzanmeldung der MV Werften am 10. Januar gekündigt hat. Genting Hongkong hat selbst Gläubigerschutz beim Gerichtshof Bermuda beantragt.

Pleite von P+S: Gläubiger warten auf Geld

Der Hamburger Anwalt Berthold Brinkmann, dessen Kanzlei auch die MV-Werften-Pleite betreut, ist als Insolvenzverwalter der Kassenwart für die P+S-Insolvenz. Der Großteil des Verfahrens sei abgearbeitet, sagt er. Dass Brinkmann das Insolvenzverfahren noch immer nicht ad acta legen kann, liegt an den zähen juristischen Auseinandersetzungen. „Es gibt Insolvenzverfahren, in denen wie bei P+S große Schadensersatzprozesse geführt werden müssen“, begründet er die ungewöhnlich lange Dauer. Mehr als 1,04 Milliarden Euro meldeten Gläubiger – Banken, Land, Bund, Zulieferer – nach dem Werften-Aus als Ausfälle bei ihm an. Forderungen in Höhe von 600 Millionen Euro – davon etwa 44 Millionen von kleinen und großen Lieferanten – hat Brinkmann mittlerweile als berechtigt anerkannt. „Bislang hat kein Tabellengläubiger Geld erhalten“, sagt er. Bitter für alle, die auf Geld warten.

Brinkmann will 514 Millionen Euro von KPMG

Den größten Batzen der Forderungen – genau 514 Millionen Euro – will sich Brinkmann von der Beratungsfirma KPMG, der er Pflichtverletzung vorwirft, über eine Schadensersatzklage zurückholen. KPMG soll den Schiffbaubetrieben Ende 2009 in einem Gutachten wider besseren Wissens Sanierungsfähigkeit attestiert, über zwei Jahre an der positiven Sanierungsaussage festgehalten und damit maßgeblich dazu beigetragen haben, dass sich die Pleite bis zum Sommer 2012 verschleppt hat. Doch das Verfahren läuft zäh: Vier Jahre nach dem Klageeingang fasste das Landgericht Hamburg im Mai 2020 einen Beweisbeschluss und beauftragte mit dem Wirtschaftsprüfer Guido Steffan einen externen Gutachter. Sollte es zu einem Urteil kommen – unklar wann – ist bei der Schadenssumme von einer halben Milliarde Euro eine Berufung durch den Unterlegenen vorprogrammiert: Oberlandesgericht, BGH – der Weg durch die Instanzen ist lang.

Land hat Ausfälle beglichen – 239 Millionen Euro

Gelingt dies aber, können Gläubiger zumindest auf eine Teilauszahlung ihrer Forderungen hoffen. Das Land – neben dem Bund ein Hauptgläubiger – beziffert den Schaden nach der P+S-Pleite auf 239 Millionen Euro. Zur Vermeidung von hohen Zinszahlungen hat die Landesregierung inzwischen die Ausfälle für offene P+S-Kredite bei den Banken beglichen. In Schwerin wartet man auf den Ausgang der Schadensersatzklage Brinkmanns gegen die Wirtschaftsprüfer. Kann sein, dass sich die Summe von 239 Millionen Euro dann reduziert. „Der finale Ausfallbetrag des Landes steht erst nach Verwertung aller Sicherheiten endgültig fest“, so ein Sprecher des Wirtschaftsministeriums.

Zulieferer-Branche hat Lehrgeld bezahlt

Die Zulieferer haben den langen Atem nicht. Die offenen Beträge aus der P+S-Pleite hätten die Betriebe inzwischen abgeschrieben, aus ihren Bilanzen gestrichen, sagt Kühmstedt, Chef der Stralsunder Firma Ostseestaal, die sich inzwischen erfolgreich auf den Bau von Elektro-Fähren konzentriert. Die Branche habe Lehrgeld bezahlt, aus der Insolvenz vor zehn Jahren gelernt und sich aus der Abhängigkeit von nur einem großen Auftraggeber gelöst. Deshalb – so seine Schätzung – werde die Pleite der MV Werften die Branche zwar treffen, aber nicht noch einmal so heftig wie 2012.

Von Martina Rathke