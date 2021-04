Rostock

Erst kam keine Autobahn. Dann kamen die Rapsfelder. Dann kam die Seebrücke von Heiligendamm und das Ding war durch. Dr. Guido Alsfasser (50) und seine Frau Fiona (39) – er Chirurg, sie Übersetzerin und bald Lehrerin – hatten 2004 das Angebot, an die Ostsee zu ziehen. Alsfassers Chef an der Uni-Klinik in Heidelberg wurde damals Ordinarius an der Rostocker Uni-Klinik und hatte den jungen Assistenzarzt gefragt, ob er ihn nicht in die Hansestadt begleiten wollte. Rostock also?! Der Mediziner stammt aus dem Dorf Abentheuer in Rheinland-Pfalz. Die Übersetzerin kommt aus Bremen.

Kennengelernt hatten sie sich an der Uni in Heidelberg. Und nun an die Ostsee? Guido sagt: „Wir haben damals gesagt, das schauen wir uns einfach mal an.“ Als sie von Hamburg aus kommend die Autobahn verließen, wunderten sie sich, dass es per Landstraße weiterging. Dann machten sie in Heiligendamm einen Stopp und auf der Seebrücke stand die Entscheidung: „Wir dachten: Wow! Hier ziehen wir hin.“

Heidelberg war ihr südlichster Limes

Zumal Fiona klargemacht hatte, dass Heidelberg ihr südlichster Limes war. Sie lacht: „Ich habe gesagt: Südlicher gehe ich nicht. Ich will in den Norden.“ Im Oktober 2004 zogen sie nach Rostock. Ihre Kinder Maxim (13), Oscar (11) und Frida (6) kamen zur Welt. 2010 baute sich die Familie ihr Eigenheim im Stadtteil Reutershagen.

Guido sagt 17 Jahre nach der Entscheidung, seiner Heimat in Rheinland-Pfalz den Rücken zu kehren: „Lange gezögert haben wir nicht. Und bereut haben wir es auch nie.“ Ihre Kinder seien Rostocker und Tochter Frida eine waschechte Ostsee-Krabbe. Die ruft: „Ich liebe die Ostsee!“

Und Fiona sagt: „Mich brauchst du ja nur an die See zu stellen. Außerdem komme ich aus Fegesack. Da komm’ ich mit Rostock super klar.“ Rostock und Bremen seien sich ähnlich, beide Städte liegen im Norden und haben einen massiven Strukturwandel hinter sich.

„Es gibt keine Motivation, hier wieder wegzugehen!“

Als sie 2004 an die Warnow gezogen sind, sei jedes zehnte Haus baufällig gewesen. Jetzt sei Rostock eine der schönsten Städte, die sie so kennen. Guido: „Die Entwicklung ist enorm, das ist uns immer wieder aufgefallen. Da ist jedes Jahr was passiert.“

Fiona hat in Rostock ein Lehramtsstudium begonnen. Maxim spielt Gitarre, geht zum Aikido und Flagfootball, Oscar spielt Saxofon und macht Breakdance und Frida spielt Geige und geht zum Ballett. Das Credo der Familie lautet: „Wir haben hier Arbeit gefunden, sind hier zusammengewachsen als Familie, die Kinder sind hier geboren und hier zu Hause. Also sind wir hier auch zu Hause. Es gibt keine Motivation, wieder wegzugehen.“ Und eine Autobahn gibt’s ja jetzt auch.

Von Michael Meyer