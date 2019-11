Nach Marteria-Denkmal: Rostocker Künstler greift jetzt beim Greifen an

Rostock

Er hat es wieder getan: Nachdem der Künstler „ Roxxy Roxx“ im Juli ein Denkmal für den Rostocker Rapper Marteria erschaffen und heimlich am Kröpeliner Tor aufgestellt hatte, ist es diesmal ein bereits vorhandenes Kunstwerk aus der Innenstadt, dem er sich widmete.

Einem der beiden Bronze-Greifen, die als Wappentier der Hansestadt am Rostocker Steintor stehen, fehlt schon eine Weile die Zunge. Um beide Tiere wieder so anzugleichen, wie sie 2016 aufgestellt wurden, hat „ Roxxy Roxx“ die fehlende Zunge nachgebildet und am Sonnabend angebracht. Unter einem entsprechenden Bild auf seinem Instagram-Profil gab es nur lobende Worte für seine Arbeit, die „Roxxy“ als Aktion gegen Vandalismus verstanden wissen will.

Zweimal Pech mit öffentlicher Kunst

Leider hatte der Künstler auch diesmal wieder Pech. Nachdem sein Marteria-Denkmal nach nur zwei Tagen gestohlen wurde, hat auch die Instandsetzung der Greifen-Skulptur keinen Bestand. Nach nicht mal einer Nacht war die Zunge wieder ab.

Dass es ein Materialfehler war, glaubt der Künstler nicht. Wie es passierte, wisse er zwar nicht, hätte an der Skulptur aber deutliche Bruchstellen entdeckt.

Stadt will Zustand der Skulptur so belassen

Die zwei Greifen-Skulpturen stammen ursprünglich von Künstler Ené Slawow. Beide sind jeweils 200 Kilogramm schwer, dazu 1,20 Meter hoch sowie 1,80 Meter lang. Dass einer von beiden die Zunge fehlt, ist bei der Hansestadt schon länger bekannt. Bereits im März erklärte Thomas Werner vom Rostocker Denkmalamt auf OZ-Nachfrage, dass auch Nachbesserungen des Künstlers selbst keinen Erfolg gebracht hätten. Deshalb sei bei der Stadt entschieden worden, den Zustand so zu belassen und dem Greifen den fehlenden Teil der Zunge nicht wieder anzubringen, da die Gefahr bestünde, dass sie wieder abfällt, wenn zum Beispiel Kinder mit den Figuren spielen.

