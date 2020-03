Bluttat in Dierkow - Nach Messerattacke auf Baby in Rostock: So geht es Mutter und Kind heute

Es war ein traumatisches Erlebnis für die junge Mutter aus Rostock: Im Sommer 2019 stach ein Mann im Drogenwahn mit einem Messer auf ihre Tochter ein und stürzte sich in den Tod. Das Baby wurde lebensgefährlich verletzt. Jetzt äußert sich die heute 19-Jährige zu der Tat.