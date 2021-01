Rostock

Nach der Messerstecherei in Rostock, bei der ein Mann verletzt wurden, sind Haftbefehle gegen alle drei Tatverdächtigen erlassen worden. Das erklärten Sprecher von Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch.Das Motiv ist aber weiter unklar.

In Rostock erließ das Amtsgericht Haftbefehle wegen versuchten Totschlags gegen zwei 40 und 19 Jahre alte Männer. Sie sollen am Montagabend im Stadtteil Lichtenhagen unweit eines Supermarktes mit einem 30-Jährigen in Streit geraten sein und ihn mit einem Messer lebensgefährlich verletzt haben.

Kunden des Marktes fanden den blutenden Mann. Der Geschädigte sei inzwischen außer Lebensgefahr. Die Verdächtigen wurden kurz danach im Umfeld gefasst.

Von RND/dpa