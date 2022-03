Nordex will die 600 Mitarbeiter des Rotorblatt-Werkes in der Hansestadt offenbar so schnell wie möglich los werden: Aus Betriebsratskreisen heißt es, es werde Druck aufgebaut und mit Abfindungen gelockt. Wie viel die Mitarbeiter bekommen sollen und wie viel Nordex noch vor einigen Jahren gezahlt hat.