Warnemünde

Lange haben die Leichtathleten des SV Warnemünde darum gerungen, wieder vernünftige Trainingsbedingungen im Ostseebad zu bekommen. Und die Beharrlichkeit hat sich gelohnt. Die Stadt hat Geld in die Hand genommen und sowohl die marode Laufbahn als auch die Weitsprunganlage instandgesetzt. Die Maßnahme nährt die Hoffnung auf eine Komplettsanierung.

„20 Jahre konnte ich hier nicht vernünftig trainieren“, sagt Gottfried Behrens, aktueller Dreikampf-Landesmeister der Seniorenklasse und Übungsleiter beim SV Warnemünde. Zuletzt sind er und die Trainingsgruppen des Vereins auf andere städtische Sportstätten ausgewichen. Denn die Warnemünder Laufbahn war vermodert und die Weitsprunganlage wurde vor Jahren zurückgebaut.

Neue Anlage, neue Mitglieder

Seit den 90er-Jahren verweist der Verein auf die bedenklichen Zustände der Leichtathletikanlage. Es folgte ein Bebauungsplan. 2015 wurden Kunstrasenplätze, Vereinsgebäude und eine Turnhalle errichtet. Das Leichtathletikstadion blieb jedoch verwaist. Die Stadt versprach damals aber auch die Sanierung dieser Anlage. Passiert ist nichts. Im vergangenen Jahr pochte der Verein nun mehrfach und mit politischer Unterstützung des Ortsbeirates auf eine kurzfristige Lösung.

Die Stadt reagierte und machte im September die Weitsprunganlage und die Laufbahn wieder nutzbar. Das sorgt nun auch für Zulauf. So hat die 20-jährige Clara Luca Sommer in Warnemünde eine neue sportliche Heimat gefunden und trainiert hier fortan sowohl ihre Weitsprungtechnik als auch ihre 100- und 200-Meter-Läufe. „Meine Bestleistung beim Weitsprung sind 4,20 Meter“, sagt sie stolz. Doch das reicht ihr nicht. „Ich will hier die Grundlagen schaffen, um meine Bestleistungen zu übertreffen“, sagt sie.

Beste Voraussetzungen für neue Bestleistungen

Fortan ist sie jeden Mittwoch von 14 bis 17 Uhr in Warnemünde, trainiert und assistiert bei den Nachwuchsgruppen. Das kommt ihr ganz gelegen, denn sie studiert Sonderpädagogik in der Hanse- und Universitätsstadt, sieht die Tätigkeit als Übungsleiterin als Möglichkeit, auch pädagogisch wertvolle Erfahrungen zu sammeln.

Die neue Weitsprunganlage erfüllt nun alle Kriterien, um neue Warnemünder Bestleistungen zu ermöglichen. Neben der Tartanbahn zum Anlaufen verfügt die Sprunggrube über hochwertig gewaschenen Kies. „Der backt sehr schön, so dass man bei Landungen sehr gut erkennen kann, wie weit der Athlet oder die Athletin gesprungen sind“, sagt Gottfried Behrens. Dass die Sprunggrube nur sechs Meter lang ist, stört ihn nicht. „Clara und unsere Kindergruppen springen eh noch nicht weiter“, sagt er und lacht.

Ein großer Satz

Clara will es direkt wissen. Sie nimmt mit großen Schritten Anlauf. Gottfried Behrens hält ihr auf Höhe der Sprunggrube eine Schaumstoffnudel in den Weg, damit sie ja auch hoch und weit genug springt. Mit dem linken Bein springt sie ab, zieht das rechte nach vorne, fliegt mit einem Satz über die Stoffnudel und landet mit beiden Beinen im Kies. „Das waren über vier Meter“, sagt Behrens begeistert.

Clara Luca Sommer ist neu in der Leichtathletikabteilung des SV Warnemünde und hält sich mit Hilfe von Gottfried Behrens auf der neuen Anlage für kommende Wettkämpfe fit. Quelle: Moritz Naumann

Im Wettkampfbetrieb wird Clara weiterhin für ihren Heimatverein in Magdeburg antreten. Von dort erhält sie auch ihre Trainingspläne. Den Schritt nach Rostock und Warnemünde bereut sie aber nicht. „Ich finde es hier total gut. Das Meer, der Wind, die Menschen – ich finde, hier wird viel mehr aufeinander achtgegeben“, sagt sie begeistert, bevor sie das Lauftraining auf der entkrauteten und ausgekofferten Laufbahn aufnimmt.

„Hier war nur Wüste“

Diese wurde mit neuem Tennenbelag mit Natursteinmaterial versehen. Die Stadt hat insgesamt 55 000 Euro für die neuen Anlagenelemente investiert. Neben der Weitsprunganlage und der Laufbahn wurden auch die maroden Wechselspielbänke entfernt. Laut Stadt werden die Neuen derzeit fertig – und dann auch aufgestellt.

„Wenn man überlegt, wie es hier noch vor wenigen Wochen ausgesehen hat – hier war nur Wüste“, sagt Behrens. Der gesamte Verein sei sehr glücklich und dankbar, dass in Warnemünde endlich wieder vernünftiges Training stattfinden kann. „Der Ortsbeirat um Wolfgang Nitzsche, Alexander Prechtel, der KOE und das Amt für Sport, Vereine und Ehrenamt haben einen großen Anteil daran, dass hier wieder Leben ins Leichtathletikstadion kommt.“

Eine neue Adresse in MVs Sportwelt

Wie Clara die Qualität der Anlage im Vergleich mit jener in Magdeburg wertet? „Es ist schon in Ordnung. Aber die Anlage in Magdeburg ist erst vor Kurzem komplett saniert worden. Diese verfügt auch über eine Laufbahn mit hochwertigen Kunststoff-Tartan-Belag“, sagt sie. In Warnemünde hofft man noch auf die Komplettsanierung, so dass auch Weitwurfdisziplinen und die Austragung von Landesmeisterschaften möglich werden.

So wünscht man sich im Süden ein Funktionsgebäude mit Kraftraum, Umkleidekabinen, Büro und Geräteraum. Die Anlage solle wieder zu einer echten Adresse in MVs Sportwelt werden. Davor müsse man jedoch noch die Entwässerungsproblematik klären. Der Naturschutzbund (Nabu) blockiert aktuell das Abführen des Regenwassers ins Moor, da man eine Behinderung der dortigen Renaturierung fürchtet.

Komplettsanierung in mehreren Schritten

Der Eigenbetrieb Kommunale Objektbewirtschaftung und -entwicklung der Hanse- und Universitätsstadt Rostock (KOE) hat eine Studie zur grundsätzlichen Instandsetzung des Leichtathletikstadions in Auftrag gegeben. „Mit den ersten Ergebnissen kann im Frühjahr 2022 gerechnet werden“, heißt es vonseiten der Stadt. Dennoch sei bereits jetzt absehbar, dass die umfassende Sanierung sowohl in Planung als auch in der Ausführung nur in mehreren Bauabschnitten möglich sei.

Von Moritz Naumann