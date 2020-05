Rostock

Mit ihrer guten Laune hat sie vielen Ostseewelle-Hörern den Start in den Tag versüßt: Johanna Stiller alias „Azubine Johanna“ – die wohl bekannteste Auszubildende im Land und die mit den meisten Fans.

Während sich Radiomoderatorin Andrea Sparmann um ihren Sohn Emil Maximilian (mittlerweile ein Jahr alt) kümmerte, stand die 21-Jährige als Vertretung im Ostseewelle-Studio am Morningshow-Mikrofon.

Inzwischen ist Andrea Sparmann aus der Babypause zurück und Johanna Stiller nicht mehr jeden Morgen on Air. Viele Hörer vermissen ihre Stimme schon. Was sie für ihre Zukunft plant, verrät die Rostockerin im Interview mit der OZ.

Johanna, deinen Fans fehlst du schon. Müssen sie sich auf Funkstille einstellen?

Johanna Stiller: (lacht). Nein. Mit Reporterstücken und Umfragen bin ich weiterhin zu hören. Auch am Wochenende werde ich senden. Außerdem werde ich künftig die Urlaubsvertretung für Andrea übernehmen. Im Oktober geht’s für mich nach Leipzig. Dort möchte ich Kommunikation und Medienwissenschaften studieren. Ich freu’ mich schon darauf, in den Semesterferien in die Heimat zu kommen und dann auch bei Ostseewelle zu moderieren.

Wie bist du überhaupt vor dem Ostseewelle-Mikro gelandet?

Nach dem Abi hab’ ich beim Sender ein Praktikum gemacht und gleich Blut geleckt. Irgendwann kamen Andrea und Uwe [Worlitzer, Co-Moderator; Anm. d. Red.] auf mich zu und haben mir als eine der Ersten erzählt, dass Andrea schwanger ist. Als dann die Anfrage kam, ob ich sie vertreten möchte, hab’ ich nicht lange überlegt und mich in das Abenteuer gestürzt.

Wie hat es sich angefühlt, als du das erste Mal live auf Sendung warst?

Wie ein Sprung ins kalte Wasser. Ich war wahnsinnig aufgeregt, hatte Bauchkribbeln und einen Riesen-Respekt vor der Aufgabe. Ich wollte ja alle Erwartungen erfüllen. Zum Glück hat mich das Team an die Hand genommen und immer zu hundert Prozent unterstützt. Außerdem hatte ich den Luxus, Uwe an meiner Seite zu haben. Seine Leidenschaft fürs Radio hat mich angesteckt.

Und wie war das Feedback der Hörer?

Durchweg positiv. Das hat mich motiviert. Aber es ist schon ein krasses Gefühl, dass dich plötzlich so viele Leute kennen. Das Schöne bei Ostseewelle ist, dass wir mit den Hörern wie eine große Familie sind. Und ich wurde zum Glück herzlich aufgenommen.

Willst du auch nach deinem Studium weiter Radio machen?

Auf jeden Fall. Ich habe schon als Kindergartenkind Ostseewelle gehört und war super glücklich, als ich Teil des Teams wurde. Ich liebe Musik und rede gern – als Moderatorin mache ich also mein Hobby zum Beruf. Das ist auch der Grund für meine gute Laune. Ich verspüre jeden Tag eine große Dankbarkeit dafür, dass ich diese Chance bekommen habe.

Klingt, als würden Radiofans noch einiges von dir hören.

(lacht). Ja! So oft es geht, möchte ich auf Sendung sein.

