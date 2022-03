Nach Rohrbruch in Rostock: 23 Wohnhäuser zeitweise ohne Wasser

Rostock

Havarie in der Nördlichen Altstadt von Rostock. Der Grund: Ein schwerer Rohrbruch, der sich am Dienstagnachmittag gegen 17 Uhr ereignete. Innerhalb weniger Minuten überschwemmte das austretende Wasser die umliegenden Straßen – darunter die L 22, die meistbefahrene Straße des Landes. Der Verkehr kam zum Teil komplett zum Erliegen.

23 Häuser zwischenzeitlich ohne Wasser

„Die Einsatzkräfte haben sehr schnell reagiert“, berichtet Melanie Streuling, die das Unglück gemeinsam mit ihrem achtjährigen Sohn Friedjof aus dem Fenster beobachtet hat. „Man konnte zusehen, wie sie den Schaden repariert haben.“ Trotzdem war die Familie einen ganzen Tag lang ohne Wasser. Denn im Zuge der Arbeiten musste Nordwasser die Versorgung für insgesamt 23 Wohnhäuser vorübergehend unterbrechen.

Drei Wasserwagen dienten als Ersatz. „Dort konnten wir unsere Eimer auffüllen“, erzählt Streuling. Das Wasser habe man zum Abwaschen und für die Toilettenspülung benutzt. „Getrunken haben wir aber vorsichtshalber lieber Mineralwasser aus Flaschen.“

Asphalt ausgeschwemmt

Ähnliches berichtet Philip Westphal. Er ist Kellner im Restaurant „Zur Kogge“. Der Rohrbruch geschah direkt vor der Tür: „Der Asphalt kam hier hoch und dann auch die Pflastersteine, mit solcher Kraft kam das Wasser.“ Der Restaurantbetrieb blieb daher nur für Gäste mit Reservierung offen. „Wir hatten noch ein paar Reserven in Eimern anlegen können, bevor das Wasser abgestellt wurde“, so Westphal. „Zum Gläserspülen mussten wir dann Wasser im Topf kochen.“

Auch Marion Ohm hat sich kurz nach dem Vorfall einen kleinen Wasservorrat zugelegt. Eimer und die Badewanne mussten dafür herhalten. „Zum Duschen bin ich dann zu Nachbarn ein paar Straßen weiter gegangen.“ Entwarnung gab es für die Betroffenen erst am Mittwoch gegen 15 Uhr, wie eine Nordwasser-Sprecherin auf OZ-Anfrage mitteilt. Dann konnten die Leitungen wieder freigegeben werden – allerdings nicht für alle. Vier Wohnhäuser der Strandstraße blieben bis 17 Uhr auf dem Trockenen sitzen. Dann aber konnten auch sie wieder ihre Wasserhähne voll aufdrehen.

Arbeiten dauern weiter an

Wenngleich zumindest wieder alle Haushalte mit Wasser versorgt sind, so konnte der Schaden noch nicht vollständig behoben werden. Dabei haben die Arbeiten an der Leitung umgehend nach der Meldung über den starken Wasseraustritt bei der Nordwasser-Leitstelle begonnen. Die gesamte Nacht über und auch am nächsten Tag war das Unternehmen Tias Tiesler mit der Reparatur beschäftigt. „Und die weiteren Arbeiten werden noch einige Zeit in Anspruch nehmen“, teilt die Nordwasser-Sprecherin mit. Denn: „Leider gab es aufgrund des initialen Schadens am Mittwochvormittag in unmittelbarer Nähe weitere Schäden an der Leitung.“

Aus diesem Grund ist der Verkehr rund um die Baugrube Strandstraße Ecke Wokrenter Straße in Höhe des Restaurants „Zur Kogge“ durch Einbahnstraßenregelungen eingeschränkt, aber befahrbar. Die L 22 Am Strande ist hingegen uneingeschränkt befahrbar. Wie es zu dem Rohrbruch kommen konnte und was die genaue Ursache für den Schaden ist, ist auch einen Tag nach dem Unglück unklar. Die betroffene Leitung habe einen Durchmesser von 20 Zentimetern und stamme aus dem Jahr 1981. Sie sei bisher nicht schadensauffällig gewesen.

Von Susanne Gidzinski und Ove Arscholl